El Tren Interoceánico informó que no encontró ningún registro de informe de mantenimiento o supervisión de la Línea Z del tren, el cual descarriló en diciembre pasado con saldo de 14 personas muertas, desde que fue inaugurado hace dos años.

En respuesta a una solicitud de información hecha por EL UNIVERSAL, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., nombre formal del Tren Interoceánico, detalló que tanto la Dirección de Operaciones como la Dirección de Infraestructura afirmaron que luego de realizar una “búsqueda exhaustiva y minuciosa” en sus archivos físicos y electrónicos no encontraron ningún informe de algún mantenimiento a esa línea desde que fue inaugurada en diciembre de 2023.

“Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a los criterios emitidos por la autoridad garante federal, y toda vez que de lo manifestado por las Direcciones de Operaciones e Infraestructura del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec no se advierte obligación para contar con informes de mantenimiento de la Línea Z de esta entidad paraestatal, aunado a que se advierte que se ha realizado una busqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos físicos y electrónicos del área que pudiera contar con dicha información, se hace de su amable conocimiento que la información relativa a los informes de mantenimiento de la Línea Z del Tren Interoceánico, del 1 de diciembre de 2023 a diciembre de 2025, ES INEXISTENTE”.

La empresa del Tren Interoceánico dio respuesta a una solicitud de información de EL UNIVERSAL

El pasado sábado, El Gran Diario de México reveló que el Tren Interoceánico reservó por cinco años, es decir, hasta 2031, toda la información técnica de los vagones de la Línea Z, así como toda copia de los reportes tras el descarrilamiento al considerar que es información de seguridad nacional y que podría incrementar el riesgo de un posible sabotaje y planeación de actos ilícitos.

En su primer informe sobre el descarrilamiento, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa que hubo exceso de velocidad, y el dictamen en materia de seguridad industrial firmado por un perito concluyó que la locomotora FIT-3027 no cumplía con las medidas de seguridad establecidas en el reglamento del servicio ferroviario.

Ni Semar ni corredor Interoceánico cuentan con informes

Esta casa editorial solicitó en un primer momento a la Secretaría de Marina (Semar) la entrega de informes de mantenimiento o supervisión de la Línea Z desde su inauguración; sin embargo, la dependencia señaló que no contaba con esta información.

La Marina reconoció en el oficio 427/26 que, pese a que le toca la coordinación del Tren Interoceánico, remitió consultar a Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y a Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec al indicar que ambos organismos cuentan con autonomía de gestión y podrían tener la información solicitada.

“Como resultado de la citada búsqueda, se informa que este sujeto obligado no cuenta con información referente. Esta dependencia, aun cuando le corresponde la coordinación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., dichas entidades se encuentran registradas como sujetos obligados diferentes e independientes a esta dependencia.

“Por tal motivo, se sugiere remita su solicitud de información al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., por ser un organismo descentralizado y empresa de participación estatal mayoritaria, respectivamente, los cuales cuentan con autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de objeto”.