Justicia en rima; Componen corrido a Felipe, el maquinista señalado por el accidente del Tren Interoceánico

La música regional siempre funciona como el periódico del pueblo, y en esta ocasión, la agrupación norteña "Los Hijos de su Apá" utiliza el corrido para cuestionar la narrativa oficial.

El tema, titulado "Felipe el maquinista", surge como una respuesta directa a la detención del operador ferroviario tras el descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre de 2025.

Con estrofas que sentencian: "Dicen que los perros flacos se les cargan más las pulgas / Dicen que los intocables están absueltos de culpa", la canción busca visibilizar lo que muchos sectores consideran un "chivo expiatorio" dentro de la administración del Tren Interoceánico.

Tren Interoceánico se descarrila con 250 personas a bordo en Oaxaca; Sheinbaum reporta atención inmediata. Foto: Especial

Un veredicto musical ante la tragedia en el Istmo

El video musical acumula casi medio millón de visualizaciones, lo que demuestra que el caso de Felipe de Jesús resuena con fuerza en la opinión pública. La letra de la canción no solo narra el evento, sino que lanza acusaciones directas sobre las condiciones laborales y la falta de infraestructura. "La cuartada está apuntando al alba en velocidad / Sin el equipo adecuado, él tenía que adivinar / Ahora tendrá que pagar lo que otros hicieron mal", aseguran los músicos en su interpretación.

Esta narrativa coincide con las declaraciones de ferrocarrileros jubilados y en activo, quienes defienden la trayectoria del detenido. Según los testimonios de sus compañeros, Felipe cuenta con aproximadamente 40 años de servicio, lo que pone en duda la teoría de la impericia técnica como causa principal del accidente que cobró la vida de 14 personas.

La movilización digital sugiere que la detención es una medida para proteger a niveles jerárquicos superiores, una idea que el corrido refuerza al mencionar: "El que condena a los buenos y deja libre a los malos".

La respuesta judicial y el descontento social hacia el sistema

La situación legal de Felipe de Jesús se torna compleja tras su captura en Palenque, Chiapas, el pasado 26 de enero. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el trabajador enfrenta cargos por homicidio culposo. Sin embargo, la celeridad con la que se resolvió su captura genera suspicacia. Los Hijos de su Apá lo expresan de forma cruda: "Cuando un rico poderoso está envuelto en un delito / La fiscalía como rayo resuelve el caso en cortito".

El impacto de la canción llegó hasta la esfera política, con usuarios sugiriendo que el tema debería escucharse en la conferencia "mañanera" de la presidenta Claudia Sheinbaum. La agrupación, que cuenta con más de 35 mil seguidores en Facebook, se especializa en convertir noticias actuales en piezas de crítica social, y este caso no es la excepción. La letra termina con un llamado a la acción y a la solidaridad gremial: "Atentos perros carrileros, atentos mis mexicanos / Ayudemos a Felipe a que no sea inculpado".

