El panorama climático para la República Mexicana durante el primer semestre de 2026 proyecta un ascenso térmico considerable.

De acuerdo con los reportes de vigilancia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de calor inicia formalmente el 20 de marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera.

No obstante, especialistas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierten que este año se posiciona como uno de los más cálidos en el registro histórico global, debido a la inercia del calentamiento atmosférico y el debilitamiento de los sistemas invernales.

Se prevé para la Ciudad de México temperaturas máximas de entre 20 y 32 grados centígrados.

Pronóstico de temperaturas y fechas clave para el territorio nacional

Según los modelos de predicción de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de los Estados Unidos, el incremento en los termómetros se manifiesta de manera gradual desde finales de febrero.

La transición hacia condiciones de sequía se intensifica en marzo, mes que (según la atribución de datos del SMN) registra promedios superiores a los 29.8 °C. Este comportamiento térmico no se presentaba con tal magnitud desde hace nueve años, lo que sugiere una temporada de estiaje particularmente agresiva.

La exposición a la radiación solar alcanza sus niveles máximos entre abril y mayo, periodo en el que se prevé la formación de olas de calor persistentes.

"Las olas de calor podrían ser más frecuentes e intensas, afectando especialmente a estados con climas áridos y tropicales", señalan informes técnicos locales. Este fenómeno no solo impacta la salud pública, sino que acelera la evaporación en cuerpos de agua, agravando la situación hídrica en diversas cuencas del país.

Estados con mayor riesgo ante los valores térmicos extremos

La geografía del calor en 2026 identifica puntos críticos donde los termómetros superan con regularidad los 40°C. Conforme a las proyecciones del sitio especializado en el clima Meteored y autoridades de Protección Civil, la lista de entidades con mayor vulnerabilidad térmica incluye:

Región Norte: Sonora, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Sonora, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Región Pacífico: Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Nayarit.

Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Nayarit. Región Sureste y Golfo: Yucatán, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

De acuerdo con el portal especializado Climate Risk Index, estos estados enfrentan riesgos elevados de "golpes de calor, deshidratación y afectaciones por radiación ultravioleta".

Los grupos de mayor riesgo (niñas, niños y adultos mayores) requieren vigilancia especial debido a su menor capacidad para regular la temperatura corporal. Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa de colores claros y mantener un consumo constante de agua simple para mitigar los efectos del "asesino silencioso", como define la OMM al calor extremo.

