Alineación de seis planetas en México; descubre cómo identificarlos en el cielo nocturno

El mes de febrero concluirá con un evento relacionado con la observación del cielo nocturno. Se trata de una alineación de planetas, un fenómeno astronómico que permitirá identificar varios cuerpos del sistema solar en una misma región del firmamento y que podrá observarse desde México.

Alineación de planetas 2026. Foto: Star Walk

Este tipo de eventos ocurre cuando distintos planetas coinciden visualmente desde la perspectiva de la Tierra, debido a la posición de sus órbitas alrededor del Sol.

¿Cuándo se podrá ver la alineación de planetas en México?

La alineación de planetas en México podrá observarse el 28 de febrero, entre las 18:00 y las 19:00 horas, tiempo del centro del país. Durante ese lapso, será posible identificar hasta seis planetas en el cielo al mismo tiempo.

Alineación de seis planetas en México. Foto: Star Walk

¿Qué planetas podrán observarse sin telescopio?

Durante la alineación planetaria, cuatro cuerpos celestes serán visibles sin el uso de instrumentos astronómicos. Se trata de Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno, los cuales podrán distinguirse a simple vista debido a su brillo y posición en el cielo.

Para observar Urano y Neptuno, será necesario el uso de binoculares astronómicos o un telescopio, ya que no pueden identificarse sin ayuda óptica desde la Tierra.

¿Cómo identificar los planetas en el cielo?

Para localizar la alineación de planetas, se recomienda buscar un punto con vista despejada hacia el oeste poco después del atardecer. Los planetas aparecerán distribuidos a lo largo de una línea imaginaria que sigue el recorrido del Sol y la Luna.

Esta alineación de 6 planetas es uno de los eventos astronómicos más emocionantes de 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

El uso de aplicaciones de astronomía puede facilitar la identificación de cada planeta durante la alineación planetaria, especialmente en el caso de aquellos que requieren instrumentos de observación.

¿Qué es una alineación de planetas y por qué ocurre?

Una alineación planetaria no implica que los planetas estén colocados en una línea perfecta en el espacio. Según información de la NASA, el término puede referirse a diferentes configuraciones astronómicas, como conjunciones u oposiciones, o bien a una alineación aparente observable desde nuestro planeta.

Los planetas del sistema solar orbitan dentro de un plano conocido como la eclíptica. Debido a esta disposición, desde la Tierra se perciben a lo largo de una misma franja del cielo. En ciertos momentos, varios planetas coinciden visualmente en ese trayecto, lo que da lugar a una alineación de planetas.

