La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos suspendió anoche todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de , durante 10 días por "razones especiales de seguridad".

Según informó en un comunicado este miércoles la propia FAA, la restricción entró en vigor a las 23:30 (hora local) del martes y se mantendrá hasta las 23:30 h (hora local) del 20 de febrero.

La restricción abarca un área de 16 kilómetros alrededor de El Paso e incluye a la comunidad vecina de Santa Teresa, en Nuevo México, pero no afecta a las aeronaves que vuelen por encima de los 5 mil 500 metros, según los avisos de la FAA.

El organismo de aviación no detalló las razones por las que se ha tomado esta decisión.

"Todos los vuelos hacia y desde El Paso están suspendidos, incluyendo vuelos comerciales, de carga y de aviación general", indicaron los responsables del aeropuerto de la ciudad texana en redes sociales.

"La FAA ha emitido una restricción de vuelo que suspende todos los vuelos hacia y desde El Paso desde el 10 de febrero a las 23:30 (MST) hasta el 20 de febrero a las 23:30 (MST). Los viajeros deben contactar a sus aerolíneas para obtener la información más actualizada sobre el estado de sus vuelos", precisa el mensaje.

El aeropuerto indicó en un comunicado que la restricción se había emitido con poca antelación y que estaba a la espera de directrices adicionales de la FAA, según The New York Times.

El diario neoyorquino recuerda que El Paso, entre las 25 ciudades más pobladas del país según el censo de 2020, presta servicio a una amplia franja del oeste de Texas y el este de Nuevo México.

Según un informe mensual de actividad aérea emitido por el aeropuerto, alrededor de 3.5 millones de viajeros hasta noviembre de 2025 habían pasado por el aeropuerto, que ofrece servicio directo a importantes centros de conexiones como Los Ángeles, Denver, Houston y Atlanta, precisa el Times.

TEMAS RELACIONADOS

