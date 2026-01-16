La Administración Federal de Aviación (FAA) advirtió a las aerolíneas estadounidenses que “tengan precaución” al volar sobre México y partes de América Central y del Sur debido a la actividad militar y la posible interferencia con los sistemas de navegación.

Destacó que la alerta es "por situación potencialmente peligrosa en las áreas sobre el agua sobre el océano Pacífico y el golfo de California en la región de información de vuelo de México".

En una notificación afirmó que "se recomienda a los operadores de EU extremar precauciones al operar en las áreas sobre aguas abiertas del océano Pacífico y el Golfo de California dentro de la Región de Información de Vuelo de México (MMFR), debido a actividades militares e interferencias GNSS". "Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo", añadió.

En otra notificación mencionó que "se recomienda a los operadores estadounidenses extremar precaución al operar en áreas sobre el océano Pacífico en la región de información de vuelo de Centroamérica" también "por actividades militares e interferencias GNSS. Existen riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida del vuelo".

La alerta cubre regiones que incluyen México, Panamá , Colombia y Ecuador hasta el 17 de marzo de 2026.

Sheinbaum destaca cooperación con EU

Este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió que la cooperación con Estados Unidos en seguridad ha dado “resultados muy contundentes” y sostuvo que el balance debe medirse bajo principios de “respeto mutuo” y “responsabilidad compartida” en medio de las nuevas críticas de Washington a las políticas de seguridad mexicanas.

Sheinbaum respondía así a un mensaje del Departamento de Estado de EU de este jueves en redes sociales que reclamó a México resultados “concretos y verificables” y advirtió que el “progreso gradual” ante los retos de seguridad fronteriza es “inaceptable”, en un contexto de tensiones por amenazas del presidente Donald Trump de posibles acciones contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

Sus declaraciones se dan luego de la llamada telefónica del canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la que ambos coincidieron en que es necesario “hacer más” frente a “amenazas compartidas”.

La mandataria enumeró tres indicadores que, dijo, muestran avances de la estrategia y la coordinación: una reducción del 50 % en las incautaciones de fentanilo en la frontera del lado estadounidense y el aseguramiento de cerca de 320 toneladas de diversas drogas en territorio mexicano, incluidas 51 toneladas en el mar.

Asimismo, remarcó una disminución del 40 % en los homicidios dolosos desde el inicio de su Gobierno en octubre de 2024.

Sheinbaum también pidió a Washington reforzar acciones contra el tráfico de armas hacia México, al recordar un reconocimiento del Departamento de Justicia de que una proporción mayoritaria de las armas aseguradas en México llega de manera ilegal desde el vecino del norte.

Por último, la presidenta agregó que del lado estadounidense “hay distribución de drogas” y “lavado de dinero”, por lo que reiteró que la cooperación debe incluir investigaciones y detenciones en ese territorio.

“Hasta ahora hemos colaborado y nos hemos coordinado muy bien”, sostuvo, al mencionar extradiciones de capos del narcotráfico solicitados por EU y el intercambio de información.

La llamada entre De la Fuente y Rubio se dio después de la conversación telefónica entre Trump y Sheinbaum, tras la cual la presidenta aseguró que quedó “descartada” una intervención militar en México, y en la antesala de nuevas reuniones bilaterales previstas para el 23 de enero y a comienzos de febrero en Washington.

