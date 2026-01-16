Miami.— Estados Unidos busca, con autorización del gobierno de México, operar en suelo mexicano en el combate al fentanilo.

Así lo confirmó a EL UNIVERSAL una fuente del Departamento de Justicia, luego de que el diario estadounidense The New York Times señalara que la administración de Donald Trump está presionando para que fuerzas estadounidenses realicen operaciones conjuntas a fin de desmantelar laboratorios de fentanilo en México.

La fuente del Departamento de Justicia indicó a este diario que el escenario del que habla el Times “aún no sucede. Va a suceder”.

Según dijo, “no se trata de una presión, es una preparación conjunta”. La idea, añadió, es que una división especial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ingrese, “con autorización del gobierno de México, para acompañarlos a hacer tareas de inteligencia y de ahí tomar otras decisiones operativas”.

Lee también Trump posa con la medalla del Nobel junto a María Corina Machado; New York Post difunde la primera imagen

Específicamente, de acuerdo con el Times, Estados Unidos quiere que tropas de las fuerzas de Operaciones Especiales o agentes de la CIA acompañen a soldados mexicanos en redadas contra presuntos laboratorios de fentanilo.

Funcionarios que hablaron en condición de anonimato explicaron al medio estadounidense que, bajo la nueva propuesta de Washington, las fuerzas estadounidenses participarían en las redadas con las fuerzas mexicanas al frente, dirigiendo la misión y tomando las decisiones clave. Pero las fuerzas estadounidenses estarían presentes como apoyo, proporcionando inteligencia y asesoramiento a las tropas mexicanas en primera línea.

La fuente del Departamento de Justicia confirmó esta información a EL UNIVERSAL. Serían las Fuerzas Armadas de México las que estarían “al frente de la operación y los agentes estadounidenses los acompañarían”, pero “no como testigos”, sino como “parte activa”.

Lee también "No sirve de nada más violencia, hay que trabajar conjuntamente"; Sheinbaum reitera llamado a EU de atender consumo de fentanilo

El New York Times destacó que, de acuerdo con funcionarios estadounidenses, ya hay asesores de la Unión Americana en puestos militares de mando en México, compartiendo información de inteligencia para ayudar a las fuerzas nacionales en sus operaciones antidroga.

Apenas el lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló con Trump y, tras la llamada, señaló que la presencia de tropas estadounidenses en suelo mexicano “no está sobre la mesa”.

“Le dije ‘eso no, eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestra soberanía’”, señaló la Jefa del Ejecutivo.

Trump ha dicho abiertamente que en varias ocasiones ha ofrecido a la Mandataria la ayuda de las fuerzas estadounidenses para combatir al narco, pero que la respuesta de ella siempre ha sido “no”.

Lee también Sheinbaum afirma que independencia y soberanía de México no son negociables ante amenazas de Trump; "nunca nos subordinamos", responde

De acuerdo con el Times, el gobierno estadounidense propuso a México la colaboración de las fuerzas de ese país en México a principios de 2025, y volvió a insistir tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a Reuters que “durante la campaña, el presidente Trump se comprometió a enfrentar a los cárteles”, y que el republicano “ha dejado todas las opciones sobre la mesa” con tal de evitar que las drogas entren a Estados Unidos.

El Times dijo haber preguntado al Departamento de Guerra sobre los planes con México, y la respuesta, en un comunicado, fue que “estamos listos para ejecutar las órdenes del comandante en jefe en cualquier momento y en cualquier lugar”.

Lee también Sheinbaum: quienes buscan intervención extranjera no tienen fuerza interna; Presidenta señala al PRIAN

Más tarde, el Comando Norte de Estados Unidos anunció la creación de la Fuerza Operativa Conjunta Interagencial contra los Cárteles (JIATF-CC), bajo la dirección del general Maurizio Calabrese.

“Este es el siguiente paso en el enfoque integral del gobierno para identificar, desarticular y desmantelar las operaciones de los cárteles que representan una amenaza para Estados Unidos a lo largo de la frontera con México. La JIATF-CC colaborará con el Centro Nacional de Coordinación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para garantizar que compartimos toda la información de inteligencia entre nuestro Departamento de Guerra, las fuerzas del orden y los socios de la comunidad de inteligencia, con el fin de garantizar que nuestras operaciones en todo el gobierno estén sincronizadas y coordinadas para tener el mayor efecto posible en la eliminación de estas redes narcoterroristas”, señaló.

El pasado 4 de enero, Trump elogió a la presidenta Sheinbaum Pardo, pero insistió en que ella “tiene un poco de miedo sobre los cárteles controlando México”.

“México tiene que organizarse, porque se están filtrando [los estupefacientes] desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero (...) los cárteles son muy fuertes”. Con información de agencias.