Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, anunció una inversión “muy relevante” de mil 300 millones de dólares de la empresa Pilgrim's México en el sexenio.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 15 de enero en Palacio Nacional, Ebrard destacó que en el marco del Plan México es aumentar la producción en el tema alimentario y se va a dejar de importar el 35% del total de pollo.

“Es una inversión muy relevante para la seguridad alimentaria”, dijo.

Fabio Sandri, CEO de la empresa, indicó que Pilgrim´s ha duplicado la producción de proteína y se busca crecer con responsabilidad, calidad y reafirmar el compromiso con México.

Jesús Muñoz, director general de la compañía, destacó la producción de pollo y productos frescos durante 38 años, produciendo en nuestro país con alimento nutritivo.

Explicó que de la inversión de mil 300 millones de dólares en los siguientes cinco años, 200 mdd serán en la zona norte, principalmente Durango y Coahuila; 150 mdd en la zona centro, principalmente en Querétaro e Hidalgo; y 950 mdd en la zona sur, en Veracruz, Campeche y Yucatán.

Entre los beneficios, Muñoz destacó la creación de 4 mil empleos directos y 16 mil indirectos, aumento de la capacidad productiva con más de 373 mil toneladas, y alineación al Plan México y al Plan de sustentabilidad Alimentaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la inversión es muy importante porque muestra que hay certidumbre: “En México queremos que haya inversión privada [...]. Esta apuesta que está haciendo es porque les ha ido bien y saben que invertir en México es seguro y les permite seguir avanzando”.

“Queremos garantizar la soberanía alimentaria”, mencionó la titular del Ejecutivo federal.

