La mañanera de Sheinbaum, 15 de enero, minuto a minuto

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presenta los avances de su gobierno en materia de inversiones en México, anunciando una nueva financiación para el país.

Acompañada del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la Mandataria federal da a conocer detalles de esta nueva inversión que forma parte del Plan México.

Sigue lo más relevante de esta ponencia en Palacio Nacional y entérate de los temas más importantes que suceden en el país.

08:15.- Jesús Muñoz indica que Pilgrim's cuenta con un programa de entrenamiento para jóvenes, para que se especialicen en diversas áreas de la empresa, por lo que invita a este sector a incursionar en él.

08:02.- "Tenemos un buen diálogo, muy profesional", asegura el secretario de Economía al ser cuestionado sobre las descalificaciones del T-MEC realizadas por el presidente Donald Trump.

08:00.- Adelanta que en el documento que presentará en la reunión de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, lo primero que se destacará es el por qué es importante mantener las relaciones con México.

07:52.- Comenta que creció el número de empresas que se encuentran en el T-MEC.

07:44.- Ebrard Casaubón resalta los 293 mil millones de dólares en el portafolio de inversiones en México.

07:42.- Destaca que con esta inversión se generarán 4 mil empleos directos en comunidades rurales, así como posibilidades de crecimiento.

07:40.- Jesús Muñoz, presidente y CEO de Pilgrim’s Mexico, explica el plan de inversión 2026-2030, desmenuzando las regiones donde será distribuida.

07:38.- Fabio Sandri CEO de Pilgrim's, destaca la importancia de invertir en el país como parte del Plan México.

07:36.- Marcelo Ebrard, secretario de Economía, anuncia la inversión en México de la empresa Pilgrim's de mil 300 millones de dólares.

07:35.- Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr