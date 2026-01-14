El Plan México, lanzado por el gobierno federal y que busca potenciar al país dentro de las 10 economías más grandes del mundo, "se ha quedado corto", de acuerdo con un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“A un año de su lanzamiento, el Plan no ha logrado sus objetivos en términos de inversión. Al tercer trimestre de 2025, la inversión representó 22% del PIB, inferior al 24% del mismo periodo de 2024 y a la meta de 25% establecida en el Plan, pese a que la participación privada superó 85% de la inversión total”, apuntó el documento.

La institución privada explicó que para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 se asignaron 525 mil millones de pesos a proyectos prioritarios de infraestructura ligados al Plan México.

Lee también Industria petrolera de Venezuela sin capacidad para alterar el mercado global, advierte IMCO; descartan afectaciones a Pemex

Se requieren por lo menos 891 mil millones para alcanzar los montos de inversión contemplados en esta estrategia de desarrollo. Ante este panorama, el capital privado será fundamental en la implementación del Plan, para ello, el gobierno debe generar un clima propicio con predictibilidad y certidumbre, apuntó el IMCO.

Sector energético "no ha dado los resultados esperados"

En el sector energético, la nueva legislación incorpora la posibilidad de proyectos privados y mixtos, sin embargo, su implementación "no ha dado los resultados esperados", de acuerdo con el archivo.

Y es que el IMCO explicó que en diciembre de 2025, la primera convocatoria de la Secretaría de Energía (Sener) para proyectos privados de generación eléctrica ofreció 5 mil 970 Megawatts (MW), pero solo se asignaron 3 mil 320 MW.

Entre otras razones, los cortos plazos para presentar las propuestas redujeron el atractivo de la convocatoria. La Secretaría de Energía anunció una segunda convocatoria que se llevará a cabo en el primer trimestre de 2026.

Lee también Pemex bajo presión; inversión en Venezuela puede desplazar atractivo de México, advierte IMCO

Desde el ángulo de los hidrocarburos, Pemex ha enfrentado una serie de retrasos para concretar sus primeros contratos para el desarrollo de asignaciones mixtas. Al cierre de 2025 únicamente se logró cerrar cinco de los 21 contratos que contempla su Plan Estratégico 2025-2035, añadió.

Ley de Aguas Nacionales genera incertidumbre

En el sector hídrico, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales genera incertidumbre al restringir los cambios de uso y la transmisión de concesiones, lo que podría impactar negativamente el clima de inversión, agregó.

“Ante la restricción presupuestaria en 2026 y el reto de elevar la inversión a por lo menos 25% del PIB, tendremos en la mira los proyectos contemplados en el programa de inversiones mixtas que la Presidenta Claudia Sheinbaum presentará en los próximos días”, añadió el instituto para la competitividad.

Lee también Plan México puede atraer más inversión privada: Banorte

Asimismo, será clave dar seguimiento al proceso legislativo de la iniciativa de Ley de Infraestructura para el Bienestar, que busca establecer un marco legal para las inversiones mixtas que reemplace la Ley de Asociaciones Público-Privadas.

“Si en 2026 no se lanzan proyectos ambiciosos, hacia el cierre de la administración en 2030 habrá pocos resultados que presumir. Esto es especialmente relevante para el desarrollo de los Polos Económicos del Bienestar. El éxito del Plan México dependerá de la capacidad del Gobierno Federal para generar confianza, certidumbre jurídica y un entorno predecible para los inversionistas”, sentenció el Instituto.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc