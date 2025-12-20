Emilia Calleja, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), indicó que como parte del Plan Energético se contempla una inversión de 140 mil millones de pesos para aumentar la capacidad de generación líneas de transmisión, mantenimiento a instalaciones y otros servicios.

Durante la inauguración de la Central de Ciclo Combinado El Sauz II, nombrada "Josefa Ortiz Téllez Girón", Calleja destacó obras para garantizar el abasto de energía eléctrica para todas las personas mexicanas, limpia, suficiente, sustentable y asequible para el desarrollo del país y bienestar del pueblo de México.

"Con esta obra se estima que más de 4 millones de personas se vean beneficiadas y sin duda esto es lo más relevante", dijo al destacar el suministro de 269 megawatts (MW), que en conjunto con las centrales de ciclo combinado de Salamanca I, Guanajuato y Villa de Reyes, San Luis Potosí, se agregan mil 677 MW al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Emilia Calleja durante la Inauguración de la Central de Ciclo Combinado "El Sauz II" llamada "Josefa Ortiz Téllez Girón" en Querétaro (20/12/2025). Foto: Presidencia

Apuntó que las instalaciones como la nueva central de ciclo combinado son "modernas", "sofisticadas", "de alta tecnología" y tienen un solo destinatario: Las familias de México.

"Desde la Comisión Federal de Electricidad seguiremos dando impulso a la transformación de México, este es el compromiso de más de 90 mil mujeres y hombres que orgullosamente somos electricistas y tenemos el casco bien puesto", expresó.

Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía, destacó que se avanza en la recuperación del sistema energético con el fortalecimiento de las empresas públicas.

Insistió en que el objetivo principal es garantizar que todas y todos los mexicanos tengan energía suficiente, asequible y limpia, cumpliendo con el mandato constitucional de que el Estado debe aportar el 54% de la generación eléctrica del país a través de la CFE.

Indicó que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se agregarán 29 mil MW de capacidad nueva al SEN, con una inversión de 45 mil millones de dólares.

Comentó que se propuso el nombre de "Josefa Ortiz Téllez Girón" para dar reconocimiento a la queretanas ilustres.

nro