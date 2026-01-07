Ahora con un posible regreso de la industria petrolera de Venezuela, Pemex va a tener más dificultades para generar alianzas con privados, apunta el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Los acontecimientos en Venezuela conllevan una consideración adicional. Aunque no se ha registrado un impacto significativo en los precios del crudo, si el gobierno venezolano abre en los próximos meses su sector petrolero a la inversión extranjera, el atractivo relativo de México como destino de inversión en la exploración y producción de hidrocarburos podría verse afectado, tomando en cuenta los problemas que ha tenido Pemex para concretar inversiones mixtas, la estrategia central para revertir el declive de su producción y pilar de su Plan Estratégico para ser financieramente viable sin los apoyos del Gobierno Federal”, apuntó el Imco en un informe este miércoles.

Resulta que la empresa estatal de Venezuela PDVSA opera bajo una situación en la que produce ya cerca de 700 mil barriles diarios, de estos menos de 200 mil manda a EU y el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump quiere obtener más crudo de esta.

En tanto Pemex, que produce menos de 1.7 millones de barriles diarios quiere hacer acuerdos mixtos con empresas privadas para elevar su extracción y mantenerla en 1.8 millones diarios.

Aunque el gobierno afirma que Pemex genere valor y que se estén pagando las cuentas, la información actualizada apunta a lo contrario.

Deudas con proveedores y acreedores creciendo, extracción de crudo disminuyendo y otros problemas que han dado pérdidas netas financieras en 2025.

"Cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", indicó en un comunicado la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Foto: AFP

Para el IMCO, además de esto, en 2026 hay una restricción presupuestal y por lo tanto, el desarrollo de nuevos proyectos dependerá en buena medida de la inversión privada y de las inversiones mixtas, especialmente en el sector energético, tanto hidrocarburos como electricidad.

“El éxito en términos de nueva inversión dependerá de la capacidad del Gobierno Federal para generar confianza, certidumbre jurídica y un entorno predecible para los inversionistas”, apuntó.

Además, explicó que si Pemex no logra mejorar su situación operativa y financiera durante 2026, es probable que la SHCP no pueda prescindir de la política de apoyos financieros en 2027, agregando presión a las finanzas públicas.

Finalmente, expone que en julio de 2026 se llevará a cabo la revisión conjunta sexenal del T-MEC, donde las tres partes decidirán si extenderlo por 16 años más o postergar la decisión para el siguiente año.

Por eso, la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, sumado a la nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, intensifica un clima de incertidumbre geopolítica que agrega una capa de complejidad al proceso de revisión en la medida que reafirma la disposición de Washington de pasar por encima del derecho internacional para alcanzar sus objetivos y adelanta mayores presiones sobre México y Canadá.

