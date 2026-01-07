Más Información

El conglomerado de lujo francés anunció este miércoles dos nuevos nombramientos de cargos directivos en Givenchy (división de moda y marroquinería) y en (alta costura).

, antigua directora ejecutiva de la marca española de moda nupcial Pronovias, será la nueva directora ejecutiva de Givenchy partir del 9 de enero de 2026.

Ohayon sustituirá al italiano Alessandro Valenti, quien, a su vez, ha sido nombrado director general adjunto a cargo de las actividades comerciales de Christian Dior Couture a partir del 12 de enero de 2026.

LVMH precisó en un comunicado que Ohayon reportará a Pietro Beccari, presidente y director general de LVMH Fashion Group y de Louis Vuitton, mientras que Valenti lo hará a Pierre-Emmanuel Angeloglou, director general de Christian Dior Couture.

Christian Dior Couture. Foto: Cortesía LVMH
Christian Dior Couture. Foto: Cortesía LVMH

Para Beccari, la nueva directora ejecutiva de Givenchy "desempeñará un papel central en la aceleración del nuevo capítulo de crecimiento" de esta firma "gracias a su capacidad única para colaborar con los talentos más creativos, sumada a su liderazgo inclusivo y a su experiencia en el sector minorista".

Por su parte, Angeloglou estimó que Valenti "aportará una contribución esencial" al crecimiento de Christian Dior Couture por "su visión, su experiencia en el grupo y su capacidad para movilizar a los equipos frente a los retos del negocio".

