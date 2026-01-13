Más Información

Marcelo Ebrard celebra conciertos de BTS en México; "buenísima noticia"

Marcelo Ebrard celebra conciertos de BTS en México; "buenísima noticia"

Ni la "mala suerte" se salva: martes 13 deja la mejor ola de memes

Ni la "mala suerte" se salva: martes 13 deja la mejor ola de memes

Día Mundial de la Depresión: señales de alerta y dónde buscar ayuda profesional en México

Día Mundial de la Depresión: señales de alerta y dónde buscar ayuda profesional en México

Pensión del Bienestar 2026: ¿qué letra recibe pago HOY, 13 de enero?

Pensión del Bienestar 2026: ¿qué letra recibe pago HOY, 13 de enero?

Tenoch Huerta y el icónico héroe de Los 4 Fantásticos sorprenden en el nuevo avance de Avengers: Doomsday

Tenoch Huerta y el icónico héroe de Los 4 Fantásticos sorprenden en el nuevo avance de Avengers: Doomsday

Este 13 de enero, la banda de K-pop anunció su gira mundial, donde incluyó a la Ciudad de México para deleitar el oído de sus fanáticos.

Por medio de la plataforma X, la disquera Bighit Music dio a conocer que en México habrá tres fechas en el Estadio GNP Seguros.

Ebrard celebra concierto de BTS en México

Por lo anterior, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, celebró la noticia con gran entusiasmo.

Lee también

“Buenísima noticia: BTS en México…”, expresó, acompañado de una serie de emojis aplaudiendo.

Foto: X
Foto: X

¿Cuándo será el concierto de BTS en CDMX?

La agrupación, conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, cantarán para el público mexicano para las fechas 7, 9 y 10 de mayo.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]