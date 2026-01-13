Marcelo Ebrard celebra conciertos de BTS en México; "buenísima noticia"

Este 13 de enero, la banda de K-pop BTS anunció su gira mundial, donde incluyó a la Ciudad de México para deleitar el oído de sus fanáticos.

Por medio de la plataforma X, la disquera Bighit Music dio a conocer que en México habrá tres fechas en el Estadio GNP Seguros.

Ebrard celebra concierto de BTS en México

Por lo anterior, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, celebró la noticia con gran entusiasmo.

Lee también ¡BTS anuncia conciertos en México!

“Buenísima noticia: BTS en México…”, expresó, acompañado de una serie de emojis aplaudiendo.

Foto: X

¿Cuándo será el concierto de BTS en CDMX?

La agrupación, conformada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, cantarán para el público mexicano para las fechas 7, 9 y 10 de mayo.

También te interesará:

Solución sencilla para eliminar sarro de los chorros del inodoro y optimizar la descarga

¿Cómo cuidar el bienestar de tu mascota en la vejez: salud, alimentación y calidad de vida?

Yeison Jiménez y su último mensaje en Instagram antes de morir: “lo que Dios da, también puede quitar"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr