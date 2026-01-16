Ante las presiones que está ejerciendo Estados Unidos a México para que el país permita que las fuerzas militares de ambos países realicen operaciones conjuntas para desmantelar laboratorios de fentanilo, internacionalistas consultados por EL UNIVERSAL consideran que no se debe desestimar esa acción, puesto que obedece a un tema electoral por las elecciones intermedias en el Congreso estadounidense.

Arlene Ramírez Uresti, analista internacional, dice que podríamos enfrentarnos a una operación estratégica militar para generar capital político hacia estas elecciones intermedias de noviembre de 2026.

“Hoy ese tipo de presiones no se deben desestimar y lo que ocurrió en Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro, estableció un precedente que no existía y tenemos que estar más alerta, no pensar necesariamente que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, todo el tiempo está fanfarroneando respecto a ciertas cosas. Estas acciones obedecen a un tema electoral y tiene muy apretadas las elecciones intermedias”, refiere.

Agrega que, en el tema de aprobación, el mandatario estadounidense llegó a su informe presidencial en menos de 40% y la agenda interna se le está complicando.

“Entonces, lo que está haciendo es buscar una victoria en el exterior y el tema de los asuntos internacionales al elector en los Estados Unidos siempre ayuda a que repunte.

En tanto, Javier Dondé Matute, doctor en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Aberdeen, Escocia, expresa que Estados Unidos en realidad no podría conforme al derecho internacional presionar a México o a cualquier otro país para realizar operativos conjuntos u operaciones de investigación.

Explica que se puede realizar una cooperación entre México y Estados Unidos, a través de un marco jurídico, por ejemplo, un tratado bilateral en materia de asistencia mutua o inclusive por medio de acuerdos interinstitucionales. Es decir, se parte de la premisa de un tratado internacional o un acuerdo interinstitucional entre Fuerzas Armadas.

“Respecto a lo que busca ejercer Donald Trump para que haya una intervención de tropas de Estados Unidos en México en operativos para la destrucción de laboratorios de fentanilo… La palabra clave es presión”, asevera el profesor de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Enfatiza que, en caso de efectuarse este tipo de operativos, deberían de encuadrarse o enmarcarse dentro del derecho internacional.