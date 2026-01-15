Más Información

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

EU presiona a México para que sus militares luchen contra el narco, según NYT; agentes de la CIA apoyarían

VIDEO: María Corina Machado se reúne con Donald Trump; busca mantener línea directa con la Casa Blanca

VIDEO: María Corina Machado se reúne con Donald Trump; busca mantener línea directa con la Casa Blanca

Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado; rechaza que México vaya hacia un régimen autoritario

Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado; rechaza que México vaya hacia un régimen autoritario

VIDEO: Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EU; es una muestra de apoyo a Dinamarca

VIDEO: Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EU; es una muestra de apoyo a Dinamarca

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

Defensa traslada ayuda humanitaria a Jamaica por huracán Melissa; realizarán 3 vuelos al país

Defensa traslada ayuda humanitaria a Jamaica por huracán Melissa; realizarán 3 vuelos al país

Ildefonso Guajardo se deslinda de vínculos con Samuel García Rivero; exfuncionario está relacionado con asesinato de Carlos Manzo

Ildefonso Guajardo se deslinda de vínculos con Samuel García Rivero; exfuncionario está relacionado con asesinato de Carlos Manzo

Semar halla en Guerrero narcolaboratorio; estaría vinculado a cuñado de "El Chapo"

Semar halla en Guerrero narcolaboratorio; estaría vinculado a cuñado de "El Chapo"

Google México nombra a Sebastián Valverde como nuevo Director General

Google México nombra a Sebastián Valverde como nuevo Director General

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

EU completa primera venta de petróleo venezolano, reporta AFP; operación ascendería a 500 millones de dólares

EU completa primera venta de petróleo venezolano, reporta AFP; operación ascendería a 500 millones de dólares

EU sanciona a funcionarios de Irán acusados de reprimir protestas; busca señalar quienes están detrás de la "opresión tiránica"

EU sanciona a funcionarios de Irán acusados de reprimir protestas; busca señalar quienes están detrás de la "opresión tiránica"

Nueva York. Estados Unidos presiona a México para que el país permita que las fuerzas militares de ambos países realicen operaciones conjuntas para desmantelar , según informa este jueves The New York Times.

En concreto, Estados Unidos quiere que tropas de las fuerzas de Operaciones Especiales o agentes de la CIA "acompañen a soldados mexicanos en redadas contra supuestos laboratorios de ", de acuerdo con funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato con el NYT.

Así, las fuerzas estadounidenses participarían activamente en estas incursiones bajo el mando de las fuerzas mexicanas, sirviéndoles de apoyo y "proporcionando inteligencia y asesoramiento", destaca el diario.

Lee también

Según dijeron funcionarios estadounidenses al medio, Estados Unidos hizo la propuesta a principios del año pasado y volvió a insistir en ella tras la captura del presidente de , Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

"Autoridades estadounidenses quieren que fuerzas de su país —ya sean tropas de Operaciones Especiales u oficiales de la CIA— acompañen a soldados mexicanos en redadas contra presuntos laboratorios de fentanilo", señalan las declaraciones publicadas este jueves.

Estados Unidos quiere que tropas de las fuerzas de Operaciones Especiales o agentes de la CIA "acompañen a soldados mexicanos en redadas contra supuestos laboratorios de fentanilo", de acuerdo con funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato con el NYT. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Estados Unidos quiere que tropas de las fuerzas de Operaciones Especiales o agentes de la CIA "acompañen a soldados mexicanos en redadas contra supuestos laboratorios de fentanilo", de acuerdo con funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato con el NYT. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Tal y como recuerda el periódico, durante la administración del expresidente Joe Biden la CIA llevó a cabo vuelos secretos con con el fin de encontrar posibles laboratorios de .

Estos drones también rastrean precursores químicos conforme se acercan a los puertos marítimos mexicanos, según dijo un funcionario de Estados Unidos al rotativo, y esa información se traslada a unidades militares mexicanas.

Esta semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo una llamada telefónica con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, en la que la mexicana reiteró su rechazo a una intervención militar de Estados Unidos en el país.

Lee también

La conversación telefónica ocurrió en medio de las tensiones por declaraciones previas de Trump, quien en días pasados había amenazado con posibles ataques por tierra a los carteles del narcotráfico en México.

Además, la llamada tuvo lugar poco después de la intervención de Washington en Venezuela, donde se capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, ambos acusados de narcotráfico y otros delitos en Nueva York.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

SEP confirma fechas de preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria; estos son los requisitos. Foto: Especial / SEP

SEP confirma fechas de preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria; estos son los requisitos

CURP biométrica ¿Cómo sacar cita para tramitarla Guía rápida para obtenerla en 2026. Foto: Especial

¿Necesitas la CURP biométrica en 2026? Así sacas cita y estos son los requisitos confirmados

Visa. Foto: iStock

¿De turista? ¿Trabajo? Todos los tipos de visa para viajar a Estados Unidos y su costo en 2026

Para trabajar como niñera Au Pair necesitas tramitar la visa J-1. Foto: iSrock

¿Cuáles son los costos y requisitos para ser niñera Au Pair en Estados Unidos en 2026?

Visa láser. iStock/ peterschreiber.media

Costo de renovación de la visa americana en 2026: Requisitos y cómo hacer el trámite