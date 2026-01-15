VIDEO: EU captura otro petrolero en el mar Caribe; continúa su campaña contra buques sancionados

Fuerzas estadounidenses en el Caribe incautaron un sexto petrolero en su campaña contra los buques sancionados, informó el Comando Sur el jueves.

El asalto del buque "Verónica" fue realizado sin incidentes antes del amanecer, señaló en un mensaje en X el mando militar responsable de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Un video muestra a soldados descendiendo en rápel sobre la cubierta de una embarcación.

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó este jueves al petrolero Verónica en aguas del Caribe. Foto: Tomada de Video vía @Sec_Noem

Buque incautado violó el bloqueo impuesto por EU al crudo venezolano

También la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reportó la incautación y señaló que el buque es acusado de violar el bloqueo impuesto por Washington al crudo venezolano.

"A primera hora de esta mañana, un equipo táctico de la Guardia Costera llevó a cabo un abordaje y la incautación del buque cisterna Verónica en el Caribe", escribió en X.

*Con información de EFE

