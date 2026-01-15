Más Información

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

Ebrard asegura que México ya está en la revisión del T-MEC; prevé concluir el proceso el 1 de julio

La mañanera de Sheinbaum, 15 de enero, minuto a minuto

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

VIDEO: EU captura otro petrolero en el mar Caribe; continúa su campaña contra buques sancionados

PT cuestiona la reforma electoral de Morena, su aliado; “hay temas más importantes”, dicen

Semar halla en Guerrero narcolaboratorio; estaría vinculado a cuñado de "El Chapo"

Gusano barrenador ya alcanza a animales silvestres; aves, ciervo, búfalo y un primate, los afectados

Van por eliminar 132 pluris; convencerán a aliados

… y rechazan la revocación de mandato en 2027

Francia enviará más "medios terrestres, aéreos y marítimos" a Groenlandia, confirma Macron; será en "próximos días"

Trump amenaza con invocar Ley de Insurrección en Minnesota si siguen ataques al ICE; agentes "solo intentan hacer su trabajo", dice

Fuerzas estadounidenses en incautaron un sexto petrolero en su campaña contra los buques sancionados, informó el Comando Sur el jueves.

El asalto del buque "Verónica" fue realizado sin incidentes antes del amanecer, señaló en un mensaje en X el mando militar responsable de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Un video muestra a soldados descendiendo en rápel sobre la cubierta de una embarcación.

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó este jueves al petrolero Verónica en aguas del Caribe. Foto: Tomada de Video vía @Sec_Noem
La Guardia Costera de Estados Unidos incautó este jueves al petrolero Verónica en aguas del Caribe. Foto: Tomada de Video vía @Sec_Noem

Buque incautado violó el bloqueo impuesto por EU al crudo venezolano

También la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reportó la incautación y señaló que el buque es acusado de violar el bloqueo impuesto por Washington al crudo venezolano.

"A primera hora de esta mañana, un equipo táctico de la Guardia Costera llevó a cabo un abordaje y la incautación del buque cisterna Verónica en el Caribe", escribió en X.

*Con información de EFE

ss/mcc

