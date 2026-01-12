Más Información

Un crematorio clandestino y plaga de ratas; Fiscalía revela lo que encontró en el Refugio Franciscano

Un crematorio clandestino y plaga de ratas; Fiscalía revela lo que encontró en el Refugio Franciscano

Aguilar Camín ironiza sobre Pablo Gómez y la reforma electoral; “quitando la escalera por la que él trepó”

Aguilar Camín ironiza sobre Pablo Gómez y la reforma electoral; “quitando la escalera por la que él trepó”

¿Cuándo termina el frío en México?; esto falta para que llegue el calor

¿Cuándo termina el frío en México?; esto falta para que llegue el calor

EU flexibiliza postura hacia Cuba; permite que México siga suministrándole crudo: CBS

EU flexibiliza postura hacia Cuba; permite que México siga suministrándole crudo: CBS

Golden Globes: las tendencias de estilo que dominaron la alfombra roja

Golden Globes: las tendencias de estilo que dominaron la alfombra roja

Senador de Morena Ricardo Sheffield plantea revisar convenio petrolero con Cuba; pide no arriesgar relación con EU

Senador de Morena Ricardo Sheffield plantea revisar convenio petrolero con Cuba; pide no arriesgar relación con EU

¿Te inscribiste a la Star Wars Run? Profeco advierte sobre estafa; “Mundo Runner” promocionó carreras temáticas falsas en CDMX y Guadalajara

¿Te inscribiste a la Star Wars Run? Profeco advierte sobre estafa; “Mundo Runner” promocionó carreras temáticas falsas en CDMX y Guadalajara

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas; admite una “vulnerabilidad técnica”

Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas; admite una “vulnerabilidad técnica”

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Entre represión, muertes y censura digital; las claves para entender las protestas en Irán

Entre represión, muertes y censura digital; las claves para entender las protestas en Irán

Afores alcanzan plusvalías récord; el ahorro de los trabajadores se fortalece

Afores alcanzan plusvalías récord; el ahorro de los trabajadores se fortalece

Washington. El habría utilizado una aeronave secreta con apariencia civil en el primer ataque contra una embarcación que, según la Administración del presidente Donald Trump, transportaba drogas, una operación que causó la muerte de 11 personas en septiembre pasado en aguas internacionales del Caribe, cerca de Venezuela, informaron funcionarios al diario The New York Times bajo condición de anonimato.

De acuerdo con el periódico, la aeronave no llevaba armamento visible bajo las alas y ocultaba sus municiones dentro del fuselaje, además de no presentar ningún tipo de apariencia militar. Funcionarios citados por el rotativo señalaron que observaron imágenes de vigilancia del ataque.

Las grabaciones muestran que la aeronave descendió a baja altura y que la embarcación regresó hacia tras avistarla, antes del primer ataque.

Lee también:

La operación fue una de más de 35 ejecutadas por las fuerzas armadas de Estados Unidos contra embarcaciones en aguas internacionales, bajo la justificación de combatir el narcotráfico en el marco de la misión denominada 'Lanza del Sur'.

Según el New York Times, dos sobrevivientes del primer ataque parecieron saludar posteriormente a la aeronave desde restos del casco volcado, antes de morir en un segundo ataque que también hundió los restos de la embarcación, lo que ha intensificado las críticas sobre la legalidad de la operación.

Desde entonces, el Ejército estadounidense ha optado por emplear aeronaves militares claramente identificables, incluidos drones MQ-9 Reaper, en ataques posteriores.

Lee también:

En una operación realizada en octubre, dos sobrevivientes lograron escapar nadando y fueron rescatados y repatriados a Colombia y Ecuador, evitando un segundo ataque, detallaron funcionarios.

Los ataques ocurrieron antes de que, el pasado 3 de enero y por orden del presidente Trump, fuerzas militares estadounidenses desplegadas cerca de Venezuela ingresaran al país para capturar al líder de Caracas, , quien desde hace diez días permanece recluido en una cárcel federal de Nueva York.

Las operaciones contra embarcaciones atribuidas al narcotráfico han sido cuestionadas por analistas y por gobiernos como el de Colombia, que las consideran una violación del derecho internacional y denuncian que han dejado más de un centenar de muertos sin que se haya demostrado públicamente su vínculo con el crimen organizado.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te pueden cancelar tu número en 2026 Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre. Foto: Especial

¿Te pueden cancelar tu número en 2026? Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa. Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla. Foto: Especial

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla

Pasaporte mexicano. iStock/ Antonio_Diaz/ http://www.fotogestoeber.de/

¿Cuánto tiempo tardan en entregar el pasaporte mexicano al tramitarlo? Esto debes saber

Top of the Rock/ AndreaAstes

¿Vale la pena el Top of the Rock en Nueva York? Costos, vistas y lo que nadie te cuenta