EU flexibiliza postura hacia Cuba; permite que México siga suministrándole crudo: CBS

Grecia ve traición de funcionario detenido por asesinato de Carlos Manzo; "no era de nuestro movimiento", dice

Rescate en el Refugio Franciscano fue por investigación de maltrato animal, afirma Bertha Alcalde; niega que haya sido despojo

Mantener pluris, mover elección judicial y pegar presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral

Falta el último invitado; sigue aquí cuándo y dónde ver el Texans vs Steelers de este lunes

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas; admite una “vulnerabilidad técnica”

Subsidios por 24 mil mdp sostienen al Tren Interoceánico; solo 3% son recursos propios

Le roban a la Marina 22 toneladas de mango; fue en predio del Interoceánico

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Entre represión, muertes y censura digital; las claves para entender las protestas en Irán

Afores alcanzan plusvalías récord; el ahorro de los trabajadores se fortalece

Washington. El presidente de Estados Unidos, , anunció el lunes que impondrá aranceles del 25% a cualquier país que comercie con Irán, en momentos en que aumenta la presión sobre Teherán debido a la represión contra protestas antigubernamentales.

"Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente", dijo Trump en su red Truth Social.

Los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, según la base de datos económicos Trading Economics.

Antes de este anuncio, Trump amenazó el fin de semana con una posible intervención militar en Irán debido a la represión en las protestas, en las que según grupos de derechos humanos han aumentado el número de muertos.

"Los ataques aéreos serían una de las muchas, muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe", comentó este lunes a periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Agregó sin embargo que Irán tiene abierto un canal diplomático con el enviado especial de Trump Steve Witkoff y lo que dice Teherán en privado es "bastante diferente" de lo que dice en declaraciones públicas.

La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, indicó el lunes que pudo verificar 648 muertes, entre ellas la de nueve menores, y miles de heridos, desde que estalló el movimiento el 28 de diciembre.

Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en una conferencia este lunes que Trump no descarta acciones militares en Irán.

Teherán mantiene relaciones comerciales con varios países de la región, con Brasil como su principal socio regional en el intercambio de productos agrícolas y fertilizantes, y vínculos comerciales también con naciones como Venezuela, Argentina, Cuba, México, Colombia y Uruguay, según datos oficiales.

