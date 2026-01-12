Más Información

Washington. El presidente afirmó el lunes que Estados Unidos estará en una situación crítica si la Corte Suprema dictamina que algunos de los aranceles impuestos por el mandatario son ilegales.

Trump, en una publicación en su plataforma Truth Social, dijo que se tendrían que reembolsar cientos de miles de millones de dólares si el del país falla en contra de la principal política económica del gobierno.

"Y eso sin incluir la cantidad que los países y las empresas exigirían como 'compensación' por las inversiones que están realizando en la construcción de plantas, fábricas y equipos para evitar el pago de aranceles", señaló.

"Si sumamos estas inversiones, ¡estaríamos hablando de billones de dólares! Sería un caos total, y casi imposible de pagar para nuestro país", apuntó.

"En otras palabras, si la Corte Suprema falla en contra de Estados Unidos en este asunto de seguridad nacional, ¡estamos jodidos!", sentenció Trump.

La Corte Suprema prevé emitir opiniones el miércoles, y el caso de los aranceles, que se debatió en noviembre, podría estar entre los fallos que se anuncien.

Durante las audiencias orales del caso, los jueces se mostraron muy escépticos sobre el uso que hizo Trump de los poderes de emergencia para imponer aranceles a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, así como gravámenes a México, Canadá y China por su presunta participación en el tráfico de drogas.

Varios de los seis jueces conservadores, junto con los tres progresistas, cuestionaron si la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) invocada por Trump le permite imponer aranceles.

La decisión de la Corte Suprema no alcanza a los aranceles sectoriales que Trump impuso por separado, incluidos los del acero, el aluminio y los automóviles.

Trump ha elevado la tasa arancelaria efectiva promedio de Estados Unidos a su nivel más alto desde la década de 1930, y ha advertido varias veces de una catástrofe si se anulan los aranceles.

