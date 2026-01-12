Las duras declaraciones y complicadas demandas de la Casa Blanca relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) harán difícil la revisión de ese acuerdo, señaló Marcos Carías, economista para Norteamérica de la firma Coface.

A la par, los aranceles aplicados por el gobierno de EU ya generan impagos en empresas del sector siderúrgico, aluminio, automotriz y autopartes, entre otros afectados por esos gravámenes.

“Ya estamos viendo que la cadena de producción automotriz está empezando a sufrir. También en el sector de los metales, en el acero, aluminio, entre otros sectores a los que la Unión Americana les impuso aranceles”, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Sobre esos problemas de pago de las empresas, Carías añadió que será hasta el próximo año cuando se empiecen a ver efectos en sectores dirigidos al consumo doméstico, como ventas al menudeo y la industria alimenticia.

El especialista de la firma francesa de seguros para riesgos comerciales explicó que el año pasado comenzaron a subir paulatinamente los problemas de pagos. Sin embargo, en el año en curso se anticipan más presiones en los dos sectores previamente mencionados. Comentó que, en materia de morosidad, eso evoluciona de rezagos en la coyuntura, se amplía la debilidad y, después de unos trimestres, se empiezan a ver “malos resultados”.

Panorama complicado

De acuerdo con la opinión de Carías, “el T-MEC va a sobrevivir, pero el camino será rocoso en la esfera pública. Hay muchas declaraciones de Estados Unidos de que no va a ser una revisión fácil y va a pesar su poder de negociación”.

El experto también explicó que para 2026 se espera que el crecimiento de la economía mexicana sea de 1.5%. Sin embargo, la gran inquietud tiene que ver con la reactivación de las inversiones, que se han mantenido en pausa debido a que están a la espera de la revisión del T-MEC, esperada para la segunda mitad del año.

Sobre los riesgos que se perciben para el año recién iniciado, Carías dijo que son “la debilidad de la inversión, el entorno exterior, empleo y salarios”.

Añadió que hay temas que ayudarán al crecimiento de la economía mexicana, como la coyuntura del Mundial de Futbol 2026, evento que “dará un poquito de impulso al consumo”. El torneo se extenderá durante cuatro semanas en las que los aficionados gastarán “bastante”, agregó, al ser consumidores con altos ingresos que ahorran para esa fecha. Añadió que se anticipa un impulso al sector exterior por las exportaciones en materia de tecnología y electrónica.

Carías dijo que, en contraste, hay una caída sobre todo en el rubro de Inversión Extranjera Directa (IED).

Ante ese panorama, anticipa que las nuevas inversiones extranjeras se mantengan estancadas. Podría haber inversiones “más elevadas” una vez que se confirme la permanencia del T-MEC y en la medida que se esfume toda la incertidumbre respecto a la relación comercial con Estados Unidos.

Explicó que, pese a la intención de la Casa Blanca de atraer inversiones de territorio mexicano al estadounidense, “no hay evidencia de que los aranceles hayan provocado llegada de industrias a EU”.