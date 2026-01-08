La cooperación mundial en los últimos años evolucionó a pesar de la fragmentación, los problemas geopolíticos y el aumento de aranceles o barreras comerciales, dijo el Foro Económico Mundial (WEF en inglés).

Se observa que el progreso de las prioridades globales observa un gran momento al alinearse con los intereses nacionales, como cambio climático, naturaleza, innovación y tecnología, por lo que en esos temas hay avances.

En el Barómetro de la Cooperación Global 2026, que elaboró el WEF en colaboración con Mckinsey & Company, aseguraron que, aunque las formas multilaterales de cooperación disminuyeron, las pequeñas coaliciones de países y empresas fueron fundamentales para mantenerla.

Por ejemplo, mientras el sistema de comercio mundial global enfrenta barreras crecientes, hay iniciativas de países que impulsan la integración como la Alianza del futuro de la Inversión y el Comercio.

Expuso que las diversas formas de cooperación se comportaron de varias maneras, por ejemplo, en materia de clima y tecnología experimentó un aumento fuerte, a pesar de las dificultades; en salud y comercio prácticamente se “mantuvo estable”, pero en paz y seguridad hubo una “marcada disminución".

En el documento que dio a conocer el WEF se explicó que “la cooperación está por debajo de dónde se necesita tener para enfrentar los desafíos económicos de seguridad y medio ambientales críticos, sobre todo en un contexto geopolítico más complejo e incierto.

Planteó que el diálogo abierto y constructivo es un factor importante para encontrar las vías de colaboración que puedan promover intereses compartidos.

Incertidumbre en la cooperación mundial

El presidente y director ejecutivo del World Economic Forum, Borge Brende, dijo que “en uno de los periodos más volátiles e inciertos de las últimas décadas, la cooperación ha demostrado resiliencia".

"Aunque la cooperación hoy pueda parecer diferente, los enfoques colaborativos son esenciales para hacer crecer las economías con sabiduría, acelerar la innovación de forma responsable y prepararse para los retos de una era más incierta. Los enfoques flexibles, ágiles y orientados a un propósito son los más propensos a resistir la corriente turbulencias y resultados que se entreguen", explicó.

El WEF afirmó que los países están reescribiendo el camino para comprometerse con la cooperación, para lo que están creando nuevos formatos de alianzas, se construyen nuevas estructuras, surgen nuevos tipos de alianzas, incluyendo sociedades público-privadas.

Sin embargo, añadió, se necesita que los líderes reconstruyan un verdadero diálogo con países socios para avanzar en estos temas.

