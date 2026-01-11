Más Información

Quién es quién en el asesinato de Carlos Manzo; exfuncionario, taxista y jefes de célula, estas eran las funciones de los ocho detenidos

Quién es quién en el asesinato de Carlos Manzo; exfuncionario, taxista y jefes de célula, estas eran las funciones de los ocho detenidos

¿Quién es Sady Loaiza?; el funcionario venezolano que hoy dirige la innovación de libros de texto en la SEP

¿Quién es Sady Loaiza?; el funcionario venezolano que hoy dirige la innovación de libros de texto en la SEP

Harfuch anuncia dos detenciones más ligadas al asesinato de Carlos Manzo; uno era el director de Relaciones Públicas

Harfuch anuncia dos detenciones más ligadas al asesinato de Carlos Manzo; uno era el director de Relaciones Públicas

Globos de Oro 2026 EN VIVO; sigue la cobertura minuto a minuto de la gala

Globos de Oro 2026 EN VIVO; sigue la cobertura minuto a minuto de la gala

Golden Globes 2026: Los looks de la alfombra roja

Golden Globes 2026: Los looks de la alfombra roja

"No sirve de nada más violencia"; Sheinbaum reitera llamado a EU de atender consumo de fentanilo

"No sirve de nada más violencia"; Sheinbaum reitera llamado a EU de atender consumo de fentanilo

"El crimen no es opción de vida, es cárcel", advierte Sheinbaum; refuerzan Plan por la Paz en Michoacán

"El crimen no es opción de vida, es cárcel", advierte Sheinbaum; refuerzan Plan por la Paz en Michoacán

Frente frío 27 arrecia con lluvias, frío y caída de aguanieve este lunes 12 de enero; consulta qué estados se verán afectados

Frente frío 27 arrecia con lluvias, frío y caída de aguanieve este lunes 12 de enero; consulta qué estados se verán afectados

Embajada de EU en México advierte instalación de “barreras flotantes” en río Bravo; exhorta a no cruzar y poner su vida en riesgo

Embajada de EU en México advierte instalación de “barreras flotantes” en río Bravo; exhorta a no cruzar y poner su vida en riesgo

Superllamarada solar podría borrar internet y satélites; UNAM alerta que tecnología es "obsoleta" ante evento Carrington

Superllamarada solar podría borrar internet y satélites; UNAM alerta que tecnología es "obsoleta" ante evento Carrington

Y Dios creó a Brigitte Bardot

Y Dios creó a Brigitte Bardot

Emanuele Crialise y la conciencia vulnerada, por Jorge Ayala Blanco

Emanuele Crialise y la conciencia vulnerada, por Jorge Ayala Blanco

Al menos dos personas resultaron heridas cuando el conductor de un camión presuntamente se abalanzó contra una gran multitud de manifestantes durante una protesta contra el en el barrio de Westwood, en Los Ángeles.

De acuerdo con CBS News, la manifestación se realizaba frente al edificio federal Wilshire, donde miles de personas se reunieron para mostrar su solidaridad con las protestas que se están produciendo en y que han causado más de 580 muertes, de acuerdo con activistas.

Según testigos, el camión se abalanzó contra los manifestantes que ondeaban banderas iraníes, intentando abrirse paso a la fuerza entre la multitud, mientras una gran pancarta pegada al costado del vehículo proclamaba: “No al Sha, no al régimen. Estados Unidos: No repitan lo de 1953. No a los mulás”.

Lee también

De acuerdo con paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, dos personas fueron atendidas en el lugar, pero rechazaron su traslado al hospital. Los bomberos buscaban a una tercera persona que al parecer también resultó herida, dijo el medio estadounidense.

Cuando el camión se detuvo, la tensión aumentó rápidamente. Se vio a un gran grupo de manifestantes rodeando el camión de U-Haul. Algunos rompieron las ventanas del vehículo. Los agentes de policía finalmente sacaron a un hombre del vehículo y parecieron detenerlo. Mientras la policía lo escoltaba, varios manifestantes intentaron golpearlo y atacarlo con astas de banderas, lo que obligó a los agentes a hacer retroceder a la multitud.

Fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles dijeron al diario Los Angeles Times que las autoridades estaban investigando el posible motivo de la acción del conductor.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te pueden cancelar tu número en 2026 Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre. Foto: Especial

¿Te pueden cancelar tu número en 2026? Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa. Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla. Foto: Especial

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla

Pasaporte mexicano. iStock/ Antonio_Diaz/ http://www.fotogestoeber.de/

¿Cuánto tiempo tardan en entregar el pasaporte mexicano al tramitarlo? Esto debes saber

Top of the Rock/ AndreaAstes

¿Vale la pena el Top of the Rock en Nueva York? Costos, vistas y lo que nadie te cuenta