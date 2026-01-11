Al menos dos personas resultaron heridas cuando el conductor de un camión presuntamente se abalanzó contra una gran multitud de manifestantes durante una protesta contra el régimen iraní en el barrio de Westwood, en Los Ángeles.

De acuerdo con CBS News, la manifestación se realizaba frente al edificio federal Wilshire, donde miles de personas se reunieron para mostrar su solidaridad con las protestas que se están produciendo en Irán y que han causado más de 580 muertes, de acuerdo con activistas.

Según testigos, el camión se abalanzó contra los manifestantes que ondeaban banderas iraníes, intentando abrirse paso a la fuerza entre la multitud, mientras una gran pancarta pegada al costado del vehículo proclamaba: “No al Sha, no al régimen. Estados Unidos: No repitan lo de 1953. No a los mulás”.

De acuerdo con paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, dos personas fueron atendidas en el lugar, pero rechazaron su traslado al hospital. Los bomberos buscaban a una tercera persona que al parecer también resultó herida, dijo el medio estadounidense.

JUST IN: Several injured after U-Haul truck drives through protest in Los Angelespic.twitter.com/3qGbO3SYsX — BNO News (@BNONews) January 11, 2026

Cuando el camión se detuvo, la tensión aumentó rápidamente. Se vio a un gran grupo de manifestantes rodeando el camión de U-Haul. Algunos rompieron las ventanas del vehículo. Los agentes de policía finalmente sacaron a un hombre del vehículo y parecieron detenerlo. Mientras la policía lo escoltaba, varios manifestantes intentaron golpearlo y atacarlo con astas de banderas, lo que obligó a los agentes a hacer retroceder a la multitud.

Fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles dijeron al diario Los Angeles Times que las autoridades estaban investigando el posible motivo de la acción del conductor.

