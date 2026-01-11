Más Información

Realiza EU 33 devoluciones de menores mexicanos al día

Realiza EU 33 devoluciones de menores mexicanos al día

“Nadie nos dicta qué hacer”: presidente de Cuba responde a Trump; “Cuba nunca ha recibido compensación monetaria”

“Nadie nos dicta qué hacer”: presidente de Cuba responde a Trump; “Cuba nunca ha recibido compensación monetaria”

Sheinbaum afirma que independencia y soberanía de México no son negociables ante amenazas de Trump; "nunca nos subordinamos", responde

Sheinbaum afirma que independencia y soberanía de México no son negociables ante amenazas de Trump; "nunca nos subordinamos", responde

Barcelona vs Real Madrid: Horario y transmisión para ver EN VIVO final de la Supercopa de España

Barcelona vs Real Madrid: Horario y transmisión para ver EN VIVO final de la Supercopa de España

"Frankenstein", de Del toro, inquieta pronósticos en los Globos de Oro

"Frankenstein", de Del toro, inquieta pronósticos en los Globos de Oro

Embajada de EU en México advierte instalación de “barreras flotantes” en río Bravo; exhorta a no cruzar y poner su vida en riesgo

Embajada de EU en México advierte instalación de “barreras flotantes” en río Bravo; exhorta a no cruzar y poner su vida en riesgo

Por videojuegos y lotería, ajustarán presupuesto 2026

Por videojuegos y lotería, ajustarán presupuesto 2026

Del propósito al abandono; solo 2 de cada 10 personas que llega al gimnasio se quedan más de tres meses

Del propósito al abandono; solo 2 de cada 10 personas que llega al gimnasio se quedan más de tres meses

Piden estar alertas por superllamaradas

Piden estar alertas por superllamaradas

Opinión de Eduardo Verástegui viola derechos de las audiencias: Defensoría de Canal 14 y Canal Once; "no me van a callar", responde

Opinión de Eduardo Verástegui viola derechos de las audiencias: Defensoría de Canal 14 y Canal Once; "no me van a callar", responde

Y Dios creó a Brigitte Bardot

Y Dios creó a Brigitte Bardot

Emanuele Crialise y la conciencia vulnerada, por Jorge Ayala Blanco

Emanuele Crialise y la conciencia vulnerada, por Jorge Ayala Blanco

Las que comenzaron en hace 15 días por la crisis económica se han extendido a más de 100 ciudades y pueblos de las provincias iraníes, de acuerdo con la cadena británica BBC News. Y también la represión.

Lo que comenzó como una expresión del descontento iraní por la situación económica se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las autoridades teocráticas que gobiernan Irán desde la de 1979.

Tras la fuerte movilización del jueves, el viernes por la noche, Teherán y otras ciudades también acogieron protestas.

Lee también

En el distrito de Sadatabad de Teherán, los manifestantes protagonizaron una cacerolada y corearon el lema “¡Muerte a Khamenei!”, en alusión a la máxima autoridad religiosa del país, el ayatola, mientras los autos tocaban el claxon en señal de apoyo.

Otras imágenes difundidas en redes sociales y por canales de televisión en farsi fuera de mostraron protestas similares en otros puntos de la capital, así como en las ciudades de Mashhad, Tabriz y Qom.

En la ciudad de Hamedán un hombre ondeó una bandera iraní de la época del sah, con el emblema del león y el sol, rodeado de hogueras y gente bailando, según imágenes difundidas en redes.

Lee también

La premio Nobel de la Paz iraní Shirin Ebadi advirtió el viernes que las fuerzas de seguridad podrían estar preparándose para cometer una “ bajo la cobertura de un apagón generalizado de las comunicaciones”.

El país se encuentra sin internet desde hace 72 horas, debido a un bloqueo instaurado por el régimen, lo que ha imposibilitado la comunicación con el exterior a través de aplicaciones de mensajería y líneas telefónicas.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, una organización con sede en Estados Unidos cuya fuente son activistas en Irán, cifró este domingo en 538 los en la represión de las protestas. Reportó, además, más de 10 mil 600 detenidos.

Lee también

El sábado, la cadena estadounidense CNN citó a una mujer que dijo haber visto “cuerpos apilados” en un hospital en Teherán.

La BBC Persa verificó que 70 cadáveres fueron trasladados al Hospital Poursina de la ciudad de Rasht el viernes por la noche. La morgue estaba a plena capacidad, por lo que se llevaron los cuerpos a otro lado.

El hijo del sah de Irán, depuesto en 1979, dijo este domingo estar preparado para regresar a su país y liderar “la transición” a un gobierno democrático.

Lee también

“Estoy listo para regresar a Irán a la primera oportunidad posible. Ya lo estoy planeando”, dijo Reza Pahlavi, quien vive en , en entrevista en el programa “Sunday Morning Futures” con Maria Bartiromo de Fox News.

“Mi trabajo es liderar esta transición y asegurarme de que no quede piedra sin mover, que, con total transparencia, las personas tengan la oportunidad de elegir a sus líderes de manera libre y decidir su propio futuro”, agregó.

EU considera acciones militares

En este escenario, medios estadounidenses afirman que el presidente de Estados Unidos, considera emprender acciones militares contra Irán y ha sostenido conversaciones preliminares sobre ellas ante las crecientes protestas en el país.

Lee también

El mandatario ha tenido charlas preliminares sobre múltiples opciones para atacar Irán, incluyendo , pero aún no ha decidido algo definitivo, según los oficiales anónimos citados por Axios, The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post.

“Todas las opciones están sobre la mesa para el presidente Trump, pero ninguna decisión se ha hecho”, indicó uno de los funcionarios a Axios.

Otro apuntó al mismo medio que las discusiones incluyen , pero la mayoría de las alternativas presentadas hasta ahora “no son cinéticas”, acciones militares que usan la fuerza física de un proyectil sin necesidad de explotar.

Lee también

Las discusiones militares continuarían esta semana, según tres funcionarios citados por el Washington Post, que detallan que el Pentágono podría intervenir con opciones letales o no letales, como para impedir que Irán limite el acceso a internet a los manifestantes, como ha ocurrido hasta ahora.

Pese a la indecisión de Trump, el mandatario “está considerando seriamente los ataques”, que apuntarían a objetivos no militares en Teherán, la capital iraní, reportó The New York Times.

Teherán responde: fuerzas de EU e Israel, “objetivos legítimos”

Sin embargo, el titular del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió que las fuerzas estadounidenses e Israel serán “objetivos legítimos” si Estados Unidos ataca a la República Islámica.

Lee también

La televisión estatal iraní transmitió en vivo la sesión del parlamento. Qalibaf, un miembro del sector duro que ha sido candidato a la presidencia en el pasado, dio un discurso en el que ensalzó a la policía y a la paramilitar de Irán, particularmente a su unidad de voluntarios Basij, por haber “permanecido firmes” durante las protestas.

Luego pasó a amenazar directamente a Israel — “el territorio ocupado” como lo llamó — y al ejército estadounidense, posiblemente con un ataque preventivo.

“En caso de un ataque a Irán, tanto el territorio ocupado como todos los centros militares, bases y barcos estadounidenses en la región serán nuestros objetivos legítimos”, dijo Qalibaf. “No nos consideramos limitados a reaccionar después de la acción y actuaremos basándonos en cualquier signo objetivo de una amenaza”.

Lee también

Los legisladores corrieron al frente de la asamblea en el parlamento iraní, gritando: “¡Muerte a Estados Unidos!”.

Con información de agencias

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te pueden cancelar tu número en 2026 Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre. Foto: Especial

¿Te pueden cancelar tu número en 2026? Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa. Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla. Foto: Especial

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla

Pasaporte mexicano. iStock/ Antonio_Diaz/ http://www.fotogestoeber.de/

¿Cuánto tiempo tardan en entregar el pasaporte mexicano al tramitarlo? Esto debes saber

Top of the Rock/ AndreaAstes

¿Vale la pena el Top of the Rock en Nueva York? Costos, vistas y lo que nadie te cuenta