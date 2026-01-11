Las protestas que comenzaron en Teherán hace 15 días por la crisis económica se han extendido a más de 100 ciudades y pueblos de las provincias iraníes, de acuerdo con la cadena británica BBC News. Y también la represión.

Lo que comenzó como una expresión del descontento iraní por la situación económica se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las autoridades teocráticas que gobiernan Irán desde la Revolución Islámica de 1979.

Tras la fuerte movilización del jueves, el viernes por la noche, Teherán y otras ciudades también acogieron protestas.

En el distrito de Sadatabad de Teherán, los manifestantes protagonizaron una cacerolada y corearon el lema “¡Muerte a Khamenei!”, en alusión a la máxima autoridad religiosa del país, el ayatola Ali Khamenei, mientras los autos tocaban el claxon en señal de apoyo.

Otras imágenes difundidas en redes sociales y por canales de televisión en farsi fuera de Irán mostraron protestas similares en otros puntos de la capital, así como en las ciudades de Mashhad, Tabriz y Qom.

En la ciudad de Hamedán un hombre ondeó una bandera iraní de la época del sah, con el emblema del león y el sol, rodeado de hogueras y gente bailando, según imágenes difundidas en redes.

La premio Nobel de la Paz iraní Shirin Ebadi advirtió el viernes que las fuerzas de seguridad podrían estar preparándose para cometer una “masacre bajo la cobertura de un apagón generalizado de las comunicaciones”.

El país se encuentra sin internet desde hace 72 horas, debido a un bloqueo instaurado por el régimen, lo que ha imposibilitado la comunicación con el exterior a través de aplicaciones de mensajería y líneas telefónicas.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, una organización con sede en Estados Unidos cuya fuente son activistas en Irán, cifró este domingo en 538 los fallecidos en la represión de las protestas. Reportó, además, más de 10 mil 600 detenidos.

El sábado, la cadena estadounidense CNN citó a una mujer que dijo haber visto “cuerpos apilados” en un hospital en Teherán.

La BBC Persa verificó que 70 cadáveres fueron trasladados al Hospital Poursina de la ciudad de Rasht el viernes por la noche. La morgue estaba a plena capacidad, por lo que se llevaron los cuerpos a otro lado.

El hijo del sah de Irán, depuesto en 1979, dijo este domingo estar preparado para regresar a su país y liderar “la transición” a un gobierno democrático.

“Estoy listo para regresar a Irán a la primera oportunidad posible. Ya lo estoy planeando”, dijo Reza Pahlavi, quien vive en Estados Unidos, en entrevista en el programa “Sunday Morning Futures” con Maria Bartiromo de Fox News.

“Mi trabajo es liderar esta transición y asegurarme de que no quede piedra sin mover, que, con total transparencia, las personas tengan la oportunidad de elegir a sus líderes de manera libre y decidir su propio futuro”, agregó.

EU considera acciones militares

En este escenario, medios estadounidenses afirman que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera emprender acciones militares contra Irán y ha sostenido conversaciones preliminares sobre ellas ante las crecientes protestas en el país.

El mandatario ha tenido charlas preliminares sobre múltiples opciones para atacar Irán, incluyendo bombardeos, pero aún no ha decidido algo definitivo, según los oficiales anónimos citados por Axios, The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post.

“Todas las opciones están sobre la mesa para el presidente Trump, pero ninguna decisión se ha hecho”, indicó uno de los funcionarios a Axios.

Otro apuntó al mismo medio que las discusiones incluyen ataques militares, pero la mayoría de las alternativas presentadas hasta ahora “no son cinéticas”, acciones militares que usan la fuerza física de un proyectil sin necesidad de explotar.

Las discusiones militares continuarían esta semana, según tres funcionarios citados por el Washington Post, que detallan que el Pentágono podría intervenir con opciones letales o no letales, como ciberataques para impedir que Irán limite el acceso a internet a los manifestantes, como ha ocurrido hasta ahora.

Pese a la indecisión de Trump, el mandatario “está considerando seriamente los ataques”, que apuntarían a objetivos no militares en Teherán, la capital iraní, reportó The New York Times.

Teherán responde: fuerzas de EU e Israel, “objetivos legítimos”

Sin embargo, el titular del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió que las fuerzas estadounidenses e Israel serán “objetivos legítimos” si Estados Unidos ataca a la República Islámica.

La televisión estatal iraní transmitió en vivo la sesión del parlamento. Qalibaf, un miembro del sector duro que ha sido candidato a la presidencia en el pasado, dio un discurso en el que ensalzó a la policía y a la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, particularmente a su unidad de voluntarios Basij, por haber “permanecido firmes” durante las protestas.

Luego pasó a amenazar directamente a Israel — “el territorio ocupado” como lo llamó — y al ejército estadounidense, posiblemente con un ataque preventivo.

“En caso de un ataque a Irán, tanto el territorio ocupado como todos los centros militares, bases y barcos estadounidenses en la región serán nuestros objetivos legítimos”, dijo Qalibaf. “No nos consideramos limitados a reaccionar después de la acción y actuaremos basándonos en cualquier signo objetivo de una amenaza”.

Los legisladores corrieron al frente de la asamblea en el parlamento iraní, gritando: “¡Muerte a Estados Unidos!”.

Con información de agencias