7 de cada 10 niños deportados de EU viajaban solos

Realiza EU 33 devoluciones de menores mexicanos al día

Sheinbaum afirma que independencia y soberanía de México no son negociables ante amenazas de Trump; "nunca nos subordinamos", responde

Ir al gym, un propósito que dura sólo 3 meses

"Frankenstein", de Del toro, inquieta pronósticos en los Globos de Oro

Por videojuegos y lotería, ajustarán presupuesto 2026

Yesenia Méndez, secretaria de Manzo, sólo compareció

Infancias migrantes enfrentan miedo e incertidumbre

Piden estar alertas por superllamaradas

Opinión de Eduardo Verástegui viola derechos de las audiencias: Defensoría de Canal 14 y Canal Once; "no me van a callar", responde

Y Dios creó a Brigitte Bardot

Emanuele Crialise y la conciencia vulnerada, por Jorge Ayala Blanco

Jerusalén. El primer ministro israelí, , aseguró este domingo quee volverán a ser “aliados leales” si las protestas que recorren el suelo iraní desde hace dos semanas consiguen tumbar al régimen de los ayatolás.

“Todos esperamos que la nación persa se libere pronto del yugo de la tiranía, y que cuando llegue ese día, Israel e Irán vuelvan a ser aliados leales en la construcción de un futuro de prosperidad y paz para ambos”, dijo Netanyahu en una hoy al inicio de su reunión de gabinete, difundida por su oficina.

Por su parte, el indicó esta mañana en un comunicado enviado a EFE que están siguiendo las masivas manifestaciones en Irán, que calificaron de un “asunto interno iraní”, y sentenciaron que están preparados para defenderse, así como para “responder con fuerza”, en caso necesario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te pueden cancelar tu número en 2026 Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre. Foto: Especial

¿Te pueden cancelar tu número en 2026? Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa. Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla. Foto: Especial

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla

Pasaporte mexicano. iStock/ Antonio_Diaz/ http://www.fotogestoeber.de/

¿Cuánto tiempo tardan en entregar el pasaporte mexicano al tramitarlo? Esto debes saber

Top of the Rock/ AndreaAstes

¿Vale la pena el Top of the Rock en Nueva York? Costos, vistas y lo que nadie te cuenta