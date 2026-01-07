Teherán.- El comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, advirtió que Irán considera como una amenaza las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre las protestas que vive el país y no permitirá que continúen sin respuesta.

“La República Islámica de Irán considera la intensificación del discurso hostil de los enemigos contra el pueblo iraní como una amenaza, y no permitirá que continúe sin respuesta”, dijo el militar en un encuentro con estudiantes de la Universidad de Mando y Estado Mayor del Ejército, informó la agencia Mizan.

“Si el enemigo comete un error, recibirá una respuesta aún más contundente y cortaremos la mano de cualquier agresor”, aseguró.

Hatami reiteró el mensaje de que Israel y Estados Unidos apoyan de alguna manera lo que considera disturbios, algo que vienen repitiendo las autoridades iraníes en los últimos días.

“La protesta en cualquier país es un asunto normal y natural, pero lo que resulta inusual y fuera de lo común es que una protesta se transforme en disturbios en un período de tiempo muy corto”, aseveró.

Manifestantes marchan en el centro de Teherán, Irán, contra la situación económica del país, el lunes 29 de diciembre de 2025.

EU e Israel apoyan protestas en Irán; Trump lanza amenaza y Teherán responde

Estados Unidos e Israel han mostrado su apoyo a las protestas que comenzaron el 28 de diciembre inicialmente impulsadas por comerciantes y sectores económicos afectados por la caída del rial y la elevada inflación, pero pronto adquirieron un tono político y se han extendido a más de 92 ciudades.

Trump ha llegado a advertir que sería “golpeada muy duramente” si mueren más manifestantes.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que Israel es “solidario con la lucha del pueblo iraní y con sus aspiraciones a la libertad y a la justicia”, y advirtió que “es perfectamente posible que nos encontremos en un momento en el que el pueblo iraní tome su destino en sus manos”.

El Consejo de Defensa de Irán advirtió ayer que cualquier agresión o comportamiento hostil será respondido de manera “proporcional, firme y decisiva”, en referencia al apoyo de Washington y Jerusalén a las protestas.

Hasta ahora, al menos 36 manifestantes han perdido la vida y 2.076 han sido detenidos, según datos de la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos.

En junio de 2025, Israel e Irán libraron una guerra de 12 días de duración, iniciada por el Estado judío, que bombardeó instalaciones militares, civiles y nucleares iraníes, y en respuesta Teherán atacó con misiles.

Estados Unidos participó en el conflicto con el bombardeo de las tres principales instalaciones nucleares iraníes.

