lTeherán. Irán entró este viernes en el sexto día consecutivo de protestas desatadas por la crisis económica y derivadas en demandas políticas contra la República Islámica, acompañadas de una represión que ha causado varios muertos y más de un centenar de detenidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una amenaza a las autoridades iraníes por la respuesta a las manifestaciones.

Este viernes se registraron nuevas movilizaciones en ciudades como Zahedán (sureste) y Fuladshahr (centro), donde manifestantes corearon consignas contra el liderazgo clerical, entre ellas “Muerte al dictador”, según videos difundidos por activistas en redes sociales.

En Fuladshahr también se celebró el funeral de Dariush Ansari Bakhtiarvand, uno de los manifestantes fallecidos el miércoles tras recibir disparos de las fuerzas de seguridad durante las protestas.

El joven figura entre los siete muertos registrados en los cinco primeros días de movilizaciones en distintos puntos del país, de acuerdo con la ONG opositora iraní Hrana, con sede en Estados Unidos.

La organización informó además de 33 personas heridas y 119 detenidas desde el inicio de las protestas.

Los medios locales como Tasnim, vinculado a la Guardia Revolucionaria, han confirmado algunas de las muertes, como las de tres personas ocurridas anoche en la ciudad de Azna (sur), tras supuestos ataques de manifestantes contra una comisaría de policía.

Según la agencia, los “alborotadores” con diversas armas blancas y de fuego, se enfrentaron a los agentes e incendiaron varias patrullas.

Con esta narrativa, como en ocasiones anteriores, los medios conservadores intentan reducir las protestas a “disturbios” y de presentar acusaciones sobre supuestos vínculos de los manifestantes con actores externos.

En esa línea, Tasnim anunció el jueves la detención de siete personas en la ciudad occidental de Kermanshah, a quienes acusó de tener supuestos vínculos con “grupos hostiles y opositores exiliados”.

Un día antes, el fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, había advertido de que cualquier intento de convertir las protestas económicas en un “instrumento de inseguridad” o en la “ejecución de escenarios diseñados desde el exterior” se enfrentaría a una respuesta legal para proteger el orden público.

El presidente Donald Trump habla con periodistas mientras saluda al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su club Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. Foto: AP

"Estamos listos para actuar", dice Trump; amenaza, "imprudente y peligrosa", responde Irán

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump advirtió en Truth Social al régimen iraní que si "mata violentamente a manifestantes pacíficos", su país "acudirá a su rescate".

"Estamos listos y preparados para actuar", escribió Trump, sin dar más detalles.

Poco después, Ali Larijani, expresidente del Parlamento que funge como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, aseveró en la red social X que Israel y Estados Unidos estaban avivando las protestas. No ofreció evidencias que respaldasen una acusación repetida por las autoridades iraníes durante los años de protestas que sacudieron el país.

“Trump debería saber que la intervención de Estados Unidos en el problema interno se traduce en caos en toda la región y en la destrucción de los intereses estadounidenses”, escribió Larijani en X, una plataforma bloqueada por el gobierno iraní. Estados Unidos debería saber que Trump inició el intervencionismo, agregó señalando que "deberían cuidar de sus propios soldados".

Por su parte, el ministro iraní de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqhchi, dijo que "la declaración de Trump hoy, probablemente influido por quienes temen la diplomacia o creen erróneamente que es inútil, es imprudente y peligrosa". Añadió que aunque el movimiento en curso es mayoritariamente pacífico, "los ataques criminales contra los bienes públicos son intolerables".

En años anteriores, las autoridades iraníes han vinculado sistemáticamente los movimientos de protesta contra el sistema islámico con actores externos, en particular Estados Unidos e Israel.

Durante las protestas de “Mujer, vida, libertad” de 2022, iniciadas tras la muerte de la joven kurda Mahsa Amini bajo custodia policial, numerosos manifestantes fueron acusados de colaborar con Israel y recibieron duras condenas, incluidas penas de muerte.

Manifestantes marchan en el centro de Teherán, Irán, contra la situación económica del país, el lunes 29 de diciembre de 2025. Foto: AP

Las mayores protestas desde 2022

Las protestas actuales, iniciadas el domingo pasado en Teherán por comerciantes, se han extendido a unas 32 ciudades, según Hrana, convirtiéndose en la mayor expresión de descontento ciudadano en Irán desde las revueltas de 2022.

Ciudades como Isfahán, Mashhad, Shiraz, Kermanshah, Hamadán, Kermán, Yazd y la ciudad clerical de Qom han sido escenario de concentraciones.

El gobierno del presidente Masud Pezeshkian ha reconocido la legitimidad de las protestas económicas y ha abogado por el diálogo. Sin embargo, las marchas han ido adquiriendo un tono cada vez más político, con consignas que reclaman el fin de la República Islámica y el restablecimiento de la monarquía.

Entre los lemas más repetidos figura “Pahlavi volverá”, en referencia a la dinastía derrocada en 1979, cuyo príncipe heredero, Reza Pahlavi, vive exiliado en Estados Unidos.

