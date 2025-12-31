Más Información

Teherán. Las informaron este miércoles de haber frustrado uno de los mayores contra las infraestructuras de comunicación del país, lanzado desde 120 mil ubicaciones en todo el mundo.

“El domingo por la noche se llevó a cabo uno de los mayores ciberataques contra las del país, desde múltiples puntos de origen y con más de 120 mil fuentes en todo el mundo, y el ataque fue completamente neutralizado”, anunció el ministro iraní de Comunicaciones y Tecnología de la Información, Sattar Hashemi, según la agencia ISNA.

Hashemi afirmó que este ciberataque, “por su alcance e intensidad”, fue uno de los más importantes de los últimos tiempos y que podría haber generado serios desafíos para el país.

El ministro de Comunicaciones, al responder a una pregunta, vinculó la reducción de la velocidad de internet en los últimos días a estos . “Puede ocasionar, de manera temporal, una disminución de la velocidad o alteraciones en la calidad del servicio”, indicó.

El ataque cibernético a gran escala fue identificado como una operación de distribuida (DDoS).

Behzad Akbari, director ejecutivo de la Compañía de Infraestructura de Telecomunicaciones de Irán, había avisado previamente que el “ataque sin precedentes” apuntó contra la de un operador nacional, pero fue gestionado y neutralizado sin provocar interrupciones generalizadas para los usuarios.

