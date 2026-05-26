Hermosillo, Sonora. - Este martes 26 de mayo continuó la audiencia inicial contra cinco exfuncionarios de Morelos señalados por presuntos delitos de extorsión y delincuencia organizada, en una diligencia que se desarrolla en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora.

La audiencia, correspondiente a la causa penal 170/2026 y encabezada por el juez Edgar Alejandro Domínguez Villapudua, inició con retraso a las 14:39 horas, pese a que estaba programada para las 14:00 horas, tiempo del Pacífico.

Durante la sesión, el juzgador determinó que los imputados debían comparecer de manera presencial en la Sala 2 del Centro de Justicia Penal Federal y no mediante conexión remota, por lo que decretó un receso a las 15:12 horas para permitir su traslado desde el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) ubicado a 40 kilómetros de la zona urbana de Hermosillo.

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En la audiencia participan 11 abogados defensores que representan a los cinco acusados: Agustín "N", Irving "N", Pablo Adrián "N", Horacio "N" y Jonathan "N", quienes fueron detenidos el pasado 20 de mayo.

De acuerdo con las imputaciones presentadas por las autoridades federales, los procesados son investigados por su probable participación en el delito de extorsión. Además, enfrentan señalamientos por presunta delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

La acusación también refiere que los imputados habrían sostenido reuniones con Júpiter Araujo Bernal, alias “El Barbas”, identificado por las autoridades como presunto líder de una célula vinculada al Cártel de Sinaloa.

Tras el receso ordenado por el juez, se informó que la audiencia será reanudada a las 18:00 horas, una vez que los imputados sean presentados físicamente en las instalaciones judiciales para continuar con el desarrollo de la diligencia.

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