Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que tras las lluvias e inundaciones en Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz se redujo el número de comunidades incomunicadas.

Al presentar un informe sobre afectaciones en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 16 de octubre en Palacio Nacional, Esteva mencionó que hay 108 municipios afectados, 69 prioritarios, y 160 localidades incomunicadas.

En Hidalgo reportó 28 municipios afectados y 84 comunidades incomunicadas; 23 en Puebla y 21 comunidades incomunicadas; 8 en Querétaro y 10 localidades incomunicadas; 12 en San Luis Potosí sin localidades incomunicadas; y 37 en Veracruz y 45 localidades incomunicadas.

Lee también EU revoca visas a políticos y funcionarios mexicanos; conoce quiénes enfrentan la medida

“Vamos avanzando poco a poco a lo largo de los caminos”, dijo al destacar obras de liberación en carreteras estatales y federales. También resaltó acciones en los puentes de distintos estados.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se cumple una semana de las lluvias y el apoyo con 68 máquinas de la SICT, “trabajando en todos los lugares para abrir los caminos”; también 323 de las Secretarías de Marina y Defensa, así como 47 helicópteros para los puentes aéreos.

“Casi mil máquinas abriendo todos los caminos, suficientes trabajadores, un esfuerzo muy importante gracias la coordinación”, dijo la Mandataria federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc