Más Información

"Lo único que salvamos fue un colchón"; familias de Álamo duermen a la orilla de la carretera en espera de ayuda

"Lo único que salvamos fue un colchón"; familias de Álamo duermen a la orilla de la carretera en espera de ayuda

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

La mañanera de Sheinbaum, 16 de octubre, sigue la transmisión en vivo

La mañanera de Sheinbaum, 16 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

Escoltas del abogado David Cohen rinden su declaración ante el MP; aseguran "no haberse dado cuenta" que era vigilado

Escoltas del abogado David Cohen rinden su declaración ante el MP; aseguran "no haberse dado cuenta" que era vigilado

Tiene Ramírez Bedolla 62% de aprobación en Michoacán

Tiene Ramírez Bedolla 62% de aprobación en Michoacán

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que tras las lluvias e inundaciones en Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz se redujo el número de comunidades incomunicadas.

Al presentar un informe sobre afectaciones en la conferencia mañanera de la presidenta de este jueves 16 de octubre en Palacio Nacional, Esteva mencionó que hay 108 municipios afectados, 69 prioritarios, y 160 localidades incomunicadas.

En Hidalgo reportó 28 municipios afectados y 84 comunidades incomunicadas; 23 en Puebla y 21 comunidades incomunicadas; 8 en Querétaro y 10 localidades incomunicadas; 12 en San Luis Potosí sin localidades incomunicadas; y 37 en Veracruz y 45 localidades incomunicadas.

Lee también

“Vamos avanzando poco a poco a lo largo de los caminos”, dijo al destacar obras de liberación en . También resaltó acciones en los puentes de distintos estados.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se cumple una semana de las lluvias y el apoyo con 68 máquinas de la SICT, “trabajando en todos los lugares para abrir los caminos”; también 323 de las , así como 47 helicópteros para los puentes aéreos.

“Casi mil máquinas abriendo todos los caminos, suficientes trabajadores, un esfuerzo muy importante gracias la coordinación”, dijo la Mandataria federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses