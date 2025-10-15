El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), informó que hay 8 mil 839 elementos desplegados de esa dependencia, de la Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea Mexicana en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, estados afectados por las lluvias e inundaciones.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 15 de octubre en Palacio Nacional, el general Trevilla indicó que se incrementaron 500 elementos en Veracruz.

Al presentar un avance de los apoyos, destacó que del 9 al 14 de octubre se han evacuado 344 personas; 198 vía aérea, 12 en lanchas y 135 vía terrestre.

Destacó una atención especial para Álamo y Poza Rica, municipios ms afectados en Veracruz.

También se han efectuado, parte del personal de la Fuerza Aérea, 121 operaciones aéreas; se han repartido 75 mil 387 despensas; poco más de 181 mil litros de agua embotellada; 44 mil raciones calientes; se han establecido 92 albergues; tres mil viviendas desazolvadas; 72 escuelas desazolvadas; 708 árboles retirados; poco más de 65 mil metros cúbicos de piedras y tierra retirados; y 74 mil metros cúbicos de limpieza de calles y avenidas.

Indicó que ayer se trasladó al área serrana de Hidalgo, que es donde se encuentra el mayor número de comunidades aisladas. “Se determinó establecer tres puentes aéreos”, refirió el titular de la Sedena.

El general Trevilla Trejo mencionó que se han entregado medicinas en coordinación con el IMSS e IMSS Bienestar: “Ellos saben qué tipo de medicinas, porque tienen gente desplegada en toda esa área serrana y conocen bien qué es lo que se les debe de abastecer en materia de medicinas a esas comunidades”.

Anunció que se trasladarán elementos de servicios de transmisiones para apoyar a las comunidades incomunicadas.

Marina aumenta a 4 mil 300 elementos desplegados para apoyar labores

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina (Semar), informó que 4 mil 300 elementos de la institución han sido desplegados para apoyar en labores de apoyo a la población damnificada en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, mil más de lo que se había reportado.

"Tenemos en este momento 4 mil 300 elementos desplegados, mil elementos más que lo que hemos reportado anteriormente", mencionó.

Durante la conferencia de prensa matutina, el almirante secretario detalló que en Veracruz fueron desplegados mil elementos, en la comunidad de El Higo – de la cual destacó que está muy afectada -; mil 161 en Poza Rica; y 450 en el municipio de Álamo.

En Puebla, informó el almirante, laboran 700 elementos y 280 en San Luis Potosí.

En Palacio Nacional, el titular de la Marina indicó que se han signado para apoyar en las labores de ayuda 102 vehículos, ocho aviones, nueve helicópteros, cinco buques, 19 embarcaciones, diez drones, tres plantas potabilizadoras, seis cocinas móviles, y 32 maquinarias pesadas.

