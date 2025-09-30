Más Información

La embajada de Cuba en México informó que la doctora Zunilda Torres Rodríguez, especialista en Medicina Física y Rehabilitación originaria de Cuba, que laboraba en el programa de médicos cubanos en México del , murió hoy de manera repentina mientras prestaba servicio en el hospital Dr. Luis F. Nachón, en .

En redes sociales, la embajada confirmó el hecho, lamentó la pérdida y ratificó que Torres Rodríguez formaba parte del enviado al país como parte de los convenios de cooperación en salud.

La representación diplomática comunicó que tanto la Brigada Médica Cubana como el Ministerio de Salud Pública de la isla mantienen contacto con la familia de la doctora para acompañarlos en el proceso de duelo.

También, indicó que se brindará apoyo consular en todos los trámites necesarios y que ya se iniciaron las gestiones para la repatriación del cuerpo a su país de origen.

La embajada también agradeció públicamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar por las facilidades otorgadas y el acompañamiento institucional en este caso.

En la jornada "Por un corazón saludable" en el parque Juárez, el director del hospital, Roberto Alonso García pidió un aplauso para homenajear su entrega y valioso aporte al sistema de salud en Xalapa.

Tanto autoridades cubanas como mexicanas expresaron su solidaridad con los familiares, amigos y colegas de la especialista. La embajada destacó que su labor dejó huella entre los pacientes y el equipo médico con el que trabajaba.

