La Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM informó que durante el periodo vacacional fue detectada una intrusión no autorizada (hackeo) en cinco de los más de cien mil sistemas informáticos universitarios.

En un comunicado, la máxima casa de estudios precisó que ante esos hechos, activó de inmediato los protocolos institucionales de atención a incidentes de seguridad informática, que incluyó la inhabilitación de los sistemas correspondientes.

Dijo que tras un primer análisis técnico y robusto, se confirmó que no hay indicios de extracción de información de los sistemas de datos personales del alumnado o del personal académico y administrativo, los cuales permanecen seguros, bajo los esquemas de protección institucional.

Precisó que la UNAM ya coordina acciones con autoridades locales y federales de ciberseguridad para presentar las denuncias legales correspondientes.

