Nuevas protestas estallaron este sábado por la noche en Irán, con una multitud concentrándose en un distrito del norte de la capital, Teherán, pese al corte generalizado de Internet impuesto por las autoridades, según un video cuya autenticidad fue verificada por AFP.

Las imágenes muestran a manifestantes llevando a cabo una "cacerolazo", tirando petardos en la plaza Punak de Teherán y gritando lemas en apoyo a la dinastía Pahlavi, derrocada por la Revolución Islámica de 1979.

Trump, que el año pasado ordenó el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en coordinación con Israel, ha amenazado con una acción militar si las autoridades matan a manifestantes.

Este sábado afirmó que Estados Unidos "está listo para ayudar" a Irán, que -según él- "aspira a la libertad más que nuca".

