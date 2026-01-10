Más Información

Irán aspira a la libertad y EU está "listo para ayudar", afirma Trump; ha advertido que podría ordenar ataques militares

Sheinbaum presenta nuevo centro de café y maíz Bienestar en Guerrero; busca que la alimentación en México no dependa del exterior

Tras declarar ante MP, queda en libertad secretaria de Grecia Quiroz; Fiscalía de Michoacán no ha aclarado detención

Llega a Cuba buque con más de 80 mil barriles de petróleo de México; es descargado en la refinería Ñico López

Edificio donde se registró explosión en Paseos de Taxqueña es rehabilitable, aseguran autoridades; proyecto estará a cargo de la Secretaría de Vivienda

Frente frío número 27: lluvias intensas y frío extremo; más de 20 estados con afectaciones para el domingo 11 de enero

Tribunal de Chihuahua ordena atraer al fuero federal caso del exgobernador Javier Corral; lo acusan de peculado

Marchan en CDMX para pedir liberación de Maduro; rechazan "imperialismo" estadounidense

Sheinbaum llama a la justa medianía tras polémica por viaje de Noroña

Estudiantes del Conalep y TecNM obtienen primeros lugares en certámenes de innovación y robótica; compiten en Singapur, Japón y Ecuador

Trump firma decreto para proteger ganancias por petróleo de Venezuela retenidas por EU; busca "promover objetivos de política exterior"

Daniel Ortega cumple 19 años en el poder en Nicaragua; enfrenta incertidumbre tras la captura de Maduro por parte de EU

Nuevas protestas estallaron este sábado por la noche en , con una multitud concentrándose en un distrito del norte de la capital, Teherán, pese al corte generalizado de Internet impuesto por las autoridades, según un video cuya autenticidad fue verificada por AFP.

Las imágenes muestran a manifestantes llevando a cabo una "cacerolazo", tirando petardos en la plaza Punak de Teherán y gritando lemas en apoyo a la , derrocada por la Revolución Islámica de 1979.

Trump, que el año pasado ordenó el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en coordinación con Israel, ha amenazado con una acción militar si las autoridades matan a manifestantes.

Este sábado afirmó que Estados Unidos "está listo para ayudar" a Irán, que -según él- "aspira a la libertad más que nuca".

