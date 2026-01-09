Más Información
El hijo exiliado del último sah de Irán hizo un llamado este viernes al presidente estadounidense Donald Trump para que intervenga urgentemente en esa república islámica, sacudida por manifestaciones de protesta.
Una ONG dijo que más de 50 manifestantes han muerto durante las protestas en Irán.
"Sr. Presidente, este es un llamado urgente e inmediato de su atención, apoyo y acción", escribió Reza Pahlavi en las redes sociales. "Por favor, prepárese para intervenir y ayudar al pueblo de Irán".
Pahlavi, que vive en el área de Washington, señaló medidas como un apagón de internet y la amenaza del uso de la fuerza contra los manifestantes.
"He llamado al pueblo a salir a las calles para luchar por su libertad y abrumar a las fuerzas de seguridad. Anoche lo hicieron", escribió.
"Su amenaza a este régimen criminal también ha mantenido a raya a los matones del régimen. Pero el tiempo es esencial. El pueblo volverá a salir a las calles dentro de una hora. Le pido que ayude".
Trump, que el año pasado ordenó el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en coordinación con Israel, ha amenazado con una acción militar si las autoridades matan a manifestantes.
