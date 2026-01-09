Más Información
Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre atacar por tierra a cárteles; pide a canciller De la Fuente contacto directo con Marco Rubio
Se mantiene contingencia ambiental en el Valle de México; se estima que la calidad del aire será de mala a muy mala
Oposición venezolana reporta 11 excarcelaciones; "no queremos rumores ni versiones, queremos estar con los nuestros: Edmundo González
Explosión por acumulación de gas deja al menos 4 lesionados en Paseos de Taxqueña; servicios de emergencia laboran en el lugar
Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice
Tras descarrilamiento, Tren Interoceánico lanza nueva licitación para seguridad y vigilancia; firma convenio temporal para seguro de pasajeros
Sheinbaum descarta declaratorias de emergencia en su gobierno; dice que hay un plan permanente ante desastres
Juez da prórroga para cierre de investigaciones en caso del sujeto que acosó a Claudia Sheinbaum; audiencia será el 13 de enero
EU intercepta otro petrolero sancionado en el mar Caribe; “flotas fantasma no eludirán la justicia”, dice Kristi Noem
Altos diplomáticos de Estados Unidos viajaron el viernes a Caracas, Venezuela, para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, informó un funcionario bajo anonimato.
John McNamara, el principal diplomático estadounidense en la vecina Colombia, y otros miembros del personal "viajaron a Caracas para realizar una evaluación inicial de una posible reanudación gradual de las operaciones", dijo esa fuente.
Estados Unidos lanzó un ataque a Venezuela el 3 de enero, en el cual capturó a Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta, asumió el gobierno interino.
Lee también EU intercepta otro petrolero sancionado en el mar Caribe; “flotas fantasma no eludirán la justicia”, dice Kristi Noem
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]