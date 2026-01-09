Altos diplomáticos de Estados Unidos viajaron el viernes a Caracas, Venezuela, para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, informó un funcionario bajo anonimato.

John McNamara, el principal diplomático estadounidense en la vecina Colombia, y otros miembros del personal "viajaron a Caracas para realizar una evaluación inicial de una posible reanudación gradual de las operaciones", dijo esa fuente.

Estados Unidos lanzó un ataque a Venezuela el 3 de enero, en el cual capturó a Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta, asumió el gobierno interino.

