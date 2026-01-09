Su padre, el sha de Irán, fue tan odiado que millones de personas salieron a las calles en 1979, obligándolo a dejar el poder. Sin embargo, el príncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi, intenta posicionarse como un actor clave en el futuro de su país.

Pahlavi, quien lleva casi 50 años en el exilio, logró convocar a los manifestantes a las calles el jueves por la noche, en una escalada masiva de las protestas que se extienden por Irán. Inicialmente provocadas por la crisis económica de la República Islámica, las manifestaciones se han convertido en un serio desafío a su teocracia, golpeada por años de protestas a nivel nacional y una guerra de 12 días iniciada en junio por Israel, en la que Estados Unidos bombardeó plantas de enriquecimiento nuclear.

Lo que se desconoce es cuánto apoyo real tiene en su país Pahlavi, de 65 años y exiliado en Estados Unidos. ¿Quieren los manifestantes el regreso del Trono del Pavo real, como se conocía al reinado de su padre? ¿O simplemente buscan algo que no sea la teocracia chiita de Irán?

Lee también Irán "no cederá" ante los manifestantes, advierte el líder supremo; acusa que buscan "rendirle pleitesía" a Trump

Pahlavi hizo llamados, retransmitidos por canales de noticias satelitales en idioma farsi y sitios web en el extranjero, para que los iraníes regresen a las calles el viernes por la noche.

“Durante la última década, el movimiento de protesta y la comunidad disidente de Irán han sido cada vez más nacionalistas en tono y tenor”, ​​dijo Behnam Ben Taleblu, un experto en Irán de la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Washington, que enfrenta sanciones de Teherán.

“Cuanto más ha fracasado la República Islámica, más ha envalentonado a su antítesis. ... El éxito del príncipe heredero y su equipo ha residido en establecer un marcado contraste entre la normalidad de lo que fue y la promesa de lo que podría ser, frente a la pesadilla y la difícil situación actual que es la realidad para tantos iraníes”.

El perfil de Pahlavi volvió a cobrar relevancia durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Aun así, Trump y otros líderes mundiales se han mostrado reticentes a apoyarlo, dadas las numerosas advertencias en Medio Oriente y otros lugares sobre gobiernos occidentales que depositan su confianza en exiliados que llevan mucho tiempo distanciados de sus países de origen.

Los medios estatales iraníes, que durante años se burlaron de Pahlavi por estar desconectado de la realidad y ser corrupto, culparon a “elementos terroristas monárquicos” por las manifestaciones del jueves por la noche durante las cuales se quemaron vehículos y se atacaron quioscos de la policía.

Lee también Irán advierte que responderá a las "amenazas" de Trump y Netanyahu; "cortaremos la mano de cualquier agresor”

Nacido en el lujo

Nacido el 31 de octubre de 1960, Pahlavi vivió en un mundo dorado de lujo como príncipe heredero del Shah Mohammad Reza Pahlavi.

Mohammed Reza había heredado el trono de su padre, un oficial del ejército que tomó el poder con el apoyo británico. Su gobierno se consolidó con un golpe de Estado respaldado por la CIA en 1953, y cooperó estrechamente con los estadounidenses, quienes vendieron al gobernante autócrata miles de millones de dólares en armas y espiaron a la Unión Soviética desde Irán.

El joven Pahlavi estudió en la Escuela Reza Pahlavi, que lleva su nombre, ubicada dentro del Palacio Niavaran, en el norte de Teherán. Un biógrafo de su padre señaló que el príncipe heredero tocó rock en el palacio durante una visita de Nochevieja a Teherán del entonces presidente estadounidense Jimmy Carter.

Pero la caída del Trono del Pavo Real se avecinaba.

Si bien el Sha logró aprovechar el aumento de los precios del petróleo en la década de 1970, durante su gobierno se instaló una profunda desigualdad económica y su temida agencia de inteligencia SAVAK se hizo famosa por la tortura de disidentes.

Millones de personas en todo el país participaron en protestas contra el sha, uniendo a izquierdistas laicos, sindicatos, profesionales, estudiantes y clérigos musulmanes. A medida que la crisis alcanzaba su punto álgido, el sha estaba condenado al fracaso por su incapacidad para actuar y sus malas decisiones mientras luchaba en secreto contra un cáncer terminal.

En 1978, el príncipe heredero Reza abandonó su país natal para estudiar vuelo en una base aérea estadounidense en Texas. Un año después, su padre huyó de Irán durante el inicio de lo que se conocería como la Revolución Islámica. Los clérigos chiítas expulsaron a otras facciones anti-sha, estableciendo un nuevo gobierno teocrático que ejecutó a miles de personas tras la revolución y, hasta la fecha, sigue siendo uno de los mayores ejecutores del mundo.

Tras la muerte de su padre, una corte real en el exilio anunció que Reza Pahlavi asumió el cargo de shah el 31 de octubre de 1980, día de su vigésimo cumpleaños.

“Entiendo y me solidarizo con sus sufrimientos y su tormento interior”, dijo Pahlavi, dirigiéndose a los iraníes en un discurso en aquel momento. “Derramé las lágrimas que deben ocultar. Sin embargo, estoy seguro de que hay luz tras la oscuridad. En lo más profundo de sus corazones, pueden confiar en que esta pesadilla, como otras en nuestra historia, pasará”.

Lee también Protestas en Irán: hijo del último sah lanza llamado "urgente" a Trump para que intervenga; "apoye al pueblo", le pide

Años en el exilio

Pero lo que siguió fueron casi cinco décadas de exilio.

Pahlavi intentó ganar influencia en el extranjero. En 1986, The Washington Post informó que la CIA suministró a los aliados del príncipe "un transmisor de televisión miniaturizado para una transmisión clandestina de 11 minutos" a Irán, realizada por Pahlavi, que pirateó la señal de dos estaciones de la República Islámica.

"Regresaré y juntos allanaremos el camino hacia la felicidad y la prosperidad de la nación a través de la libertad", dijo Pahlavi según se informa en la transmisión.

Eso no sucedió. Pahlavi vivió la mayor parte del tiempo en el extranjero, en Estados Unidos, en Los Ángeles y Washington, D.C., mientras que su madre, la shahbanu Farah Pahlavi, vivía en París.

Círculos de monárquicos iraníes acérrimos en el exilio llevan mucho tiempo soñando con el regreso de la dinastía Pahlavi al poder. Sin embargo, varios factores han impedido que Pahlavi gane popularidad: amargos recuerdos del gobierno de su padre; la percepción de que él y su familia están desconectados de su patria; y la represión en Irán, que busca silenciar cualquier sentimiento de oposición.

Al mismo tiempo, las generaciones más jóvenes de Irán nacidas décadas después de que terminara el gobierno del Sha han crecido bajo una experiencia diferente: restricciones sociales y una represión brutal por parte de la República Islámica y agitación económica bajo las sanciones internacionales , la corrupción y la mala gestión.

Pahlavi ha buscado hacerse oír a través de videos en redes sociales, y canales de noticias en farsi como Iran International han destacado sus llamamientos a las protestas. El canal también difundió códigos QR que conducían a información para los miembros de las fuerzas de seguridad iraníes que desean cooperar con él.

Mahmood Enayat, gerente general de Volant Media, propietario de Iran International, dijo que el canal emitió el anuncio de Pahlavi y otros "de manera voluntaria" como "parte de nuestra misión de apoyar a la sociedad civil de Irán".

Lee también Trump y altos mandos iraníes intercambian amenazas por las protestas en Irán; "estamos preparados para actuar"

En entrevistas de los últimos años, Pahlavi ha planteado la idea de una monarquía constitucional, quizás con un gobernante electo en lugar de uno hereditario. Pero también ha dicho que la decisión está en manos de los iraníes.

“Este régimen es simplemente irreformable porque su naturaleza, su ADN, lo impide”, declaró Pahlavi a The Associated Press en 2017. “La gente ha renunciado a la idea de la reforma y cree que debe haber un cambio fundamental. Ahora bien, la gran pregunta es cómo se puede producir este cambio”.

También ha enfrentado críticas por su apoyo a Israel y de parte de él, particularmente después de la guerra de junio.

“Mi objetivo ahora es liberar a Irán y encontraré todos los medios posibles, sin comprometer los intereses nacionales ni la independencia, con cualquiera que esté dispuesto a ayudarnos, ya sean Estados Unidos, los saudíes, los israelíes o quien sea”, dijo en 2017.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc