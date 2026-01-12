Buenos Aires. Una persona falleció y 35 personas resultaron heridas al ser arrastradas este lunes por una ola de entre cinco y seis metros que por sorpresa impactó en una playa de la localidad bonaerense de Santa Clara del Mar, sobre aguas del Atlántico, confirmaron a EFE fuentes oficiales.

El evento se registró en horas de la tarde, en momentos en que la playa estaba colmada de turistas, cuando una fuerte ola, según los testigos, tomó por sorpresa a las personas y las arrastró con violencia.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmaron a EFE que una persona falleció tras ser impactada por la ola en la playa de Santa Clara del Mar, localidad turística ubicada a 386 kilómetros al sur de la capital argentina.

Medios locales informaron que la víctima fatal es un joven turista que se golpeó contra unas rocas al ser arrastrado por las aguas.

"Hay una persona fallecida. Los equipos de acompañamiento del Ministerio de Seguridad ya están trabajando con la familia de este joven que perdió la vida", dijo el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, en declaraciones al canal C5N.

🌊"Mini tsunami" en Mar Chiquita: Un muerto, al menos 35 heridos y playas evacuadas



La super ola sorprendió a los bañistas mientras disfrutaban de la tarde en la costa pic.twitter.com/7jOTbfRD3r — LaNoticia1.com (@lanoticia1) January 12, 2026

Por el fenómeno en el mar, cuyas causas aún se desconocen, resultaron afectadas otras 35 personas, aunque con heridas leves.

"Tenemos una persona que tuvo un problema cardíaco, muy posiblemente a causa del estrés del evento, que está en observación, fuera de peligro. No hay otras personas hospitalizadas", precisó García.

Las playas de todo el distrito de Mar Chiquita, al que pertenece Santa Clara del Mar, fueron evacuadas en forma preventiva.

En la vecina ciudad de Mar del Plata (400 kilómetros al sur de Buenos Aires) también se registraron olas inusualmente grandes.

De acuerdo al relato de testigos, minutos antes del embate de las olas gigantes, el mar se retiró de modo inusual.

Video: así rescataron al hombre que murió en una playa de Mar Chiquita por el meteotsunami



👉La nota completa en https://t.co/r0046ozT1I pic.twitter.com/fNmV9pR9md — 0223 (@0223comar) January 13, 2026

Alejandro Bolufer, coordinador de Guardavidas, dijo que la víctima estaba visitando a sus padres, que residen en Mar Chiquita. Y que lo rescataron en la laguna de Mar Chiquita con apoyo de un bote, junto con otros jóvenes que también fueron rescatados por el personal a cargo de cuidar a los bañistas.

“Fue una ola repentina, de arrastre, en un segundo nos agarró desprevenidos a todos”, dijo a Teleocho Informa y aseguró que todo “fue muy rápido” y que duró “30 o 40 segundos”.

Alejandro Acciaressi, también miembro de la coordinación del servicio de guardavidas en Mar Chiquita, insistió que lo que pasó “no fue una ola”, sino “una crecida repentina e inesperada”.

El reporte oficial de ese municipio recordó que tras el suceso fenomenal se dispuso la evacuación inmediata de playas y que si bien estaba previsto un aumento de viento, “no había manera de prever la magnitud de olas que podía generar”.

Walter Dragani, ocenógrafo, dijo que este fenómeno “puede volver a ocurrir”, en una conversación con TN. “Son frecuentes pero pequeños, de 30 centímetros, estos fenómenos”, manifestó.

