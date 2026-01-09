Más Información

Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre atacar por tierra a cárteles; pide a canciller De la Fuente contacto directo con Marco Rubio

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Tras descarrilamiento, Tren Interoceánico lanza nueva licitación para seguridad y vigilancia; firma convenio temporal para seguro de pasajeros

Oposición venezolana reporta 11 excarcelaciones; "no queremos rumores ni versiones, queremos estar con los nuestros: Edmundo González

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; concentración de ozono sigue alta

Arranca nuevo registro para celulares; especialistas ven riesgos y violaciones a la privacidad

Sheinbaum descarta declaratorias de emergencia en su gobierno; dice que hay un plan permanente ante desastres

“Baja cifra de homicidios 40% en este sexenio”

Por Trump se acabaron los abrazos, no balazos: experto

Juez da prórroga para cierre de investigaciones en caso del sujeto que acosó a Claudia Sheinbaum; audiencia será el 13 de enero

EU intercepta otro petrolero sancionado en el mar Caribe; “flotas fantasma no eludirán la justicia”, dice Kristi Noem

Existe "una amenaza real" de acción militar de EU en Colombia, alerta Petro; el país trata a otros como parte de un "imperio", dice

El gobierno de devolvió los 20 mil millones de dólares enviados en octubre por Estados Unidos como línea de financiamiento para contribuir a la "estabilidad económica", anunció este viernes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El anuncio de un (acuerdo para intercambio de divisas) en apoyo al gobierno del presidente argentino Javier Milei tuvo lugar en medio de una corrida contra el peso antes de los comicios parlamentarios del 26 de octubre, en los que finalmente se impuso el oficialismo.

"Estoy feliz de anunciar que, como señal de su estabilidad financiera, Argentina devolvió rápida y completamente" los fondos adelantados, dijo Bessent en su cuenta X.

Los presidentes de EU, Donald Trump, y de Argentina, Javier Milei. Foto: captura video
Los presidentes de EU, Donald Trump, y de Argentina, Javier Milei. Foto: captura video

"Estabilizar a un sólido aliado de Estados Unidos es esencial para pasar a Estados Unidos primero" (America First), añadió el secretario del Tesoro estadounidense.

El presidente ultraliberal Javier Milei es un aliado ideológico de Donald Trump en América Latina.

Además del canje, el Tesoro anunció en su momento que llevaba semanas trabajando con actores privados (bancos privados y fondos soberanos de inversión) en otro programa de 20 mil millones de dólares para ayudar a Argentina a pagar su deuda.

Esta asistencia se limitó finalmente a un préstamo de 3 mil millones de dólares otorgado a principios de enero, que no involucraba a bancos estadounidenses, sino a los europeos Santander, BBVA y Deutsche Bank.

Este préstamo a corto plazo se garantizó con la deuda soberana argentina y tuvo como objetivo reforzar las reservas del banco central argentino.

La decisión fue refrendada por el gobierno de Milei tras su victoria en las elecciones de octubre, con el fin de demostrar que "Argentina puede valerse por sí sola", según explicó a principios de diciembre el ministro de Economía, Luis Caputo.

