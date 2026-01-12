Más Información

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Roban a la Marina 22 toneladas de mango

Se incendia bodega huachicolera en La Piedad, Michoacán; hay vecinos lesionados, casas y autos calcinados

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

Real Madrid despide a Xabi Alonso tras perder la Supercopa con Barcelona y anuncia a su nuevo entrenador

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

Subsidios por 24 mil mdp sostienen al Tren Interoceánico; solo 3% son recursos propios

Plan Michoacán eleva sus operativos por aire

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Suprema Corte: rápida y austera; pero con deficiencias técnicas

Nadie nos dicta qué hacer: Cuba a Washington

Irán endurece represión; reportan cientos de muertos

Buenos Aires. El presidente argentino, , lanzó este lunes cuentas en redes sociales en idioma inglés con el objetivo de difundir “todo sobre sus ideas y sus últimas noticias” y combatir a la .

“Los invito a seguir mis redes oficiales en inglés. ¡Viva la libertad, carajo!”, escribió el mandatario en su cuenta de X para recomendar la primera publicación de @jmilei_english, donde publicó un vídeo protagonizado por un personaje animado muy parecido a él lo presenta como “nuestro de la vida real”.

En el vídeo, de un minuto de duración y música del grupo británico Rolling Stones, se suceden fragmentos de intervenciones públicas de Milei en las que describe su plan de recorte en el Estado argentino y lo muestra en reuniones con el presidente estadounidense, , y el magnate tecnológico .

Foto: Captura de Pantalla de X @jmilei_english
Además, lo describe como una influyente figura internacional que busca combatir a las expresiones políticas de izquierda.

“No tengan miedo, vayan y den la batalla contra el 'zurderío' (izquierda), que se la vamos a ganar”, afirma Milei en una parte del video.

En otro pasaje, muestra un discurso suyo previo a su asunción de la Presidencia en el que dice “zurdos hijos de puta, tiemblen, la libertad avanza”.

Los nuevos perfiles en inglés lanzados por el mandatario incluyen cuentas en Instagram, YouTube, X, y Facebook.

El partido del mandatario, La Libertad Avanza, anunció el lanzamiento de estas cuentas mediante un comunicado en el que explicó que su objetivo es “ampliar el de su mensaje, comunicar de primera mano las políticas de gobierno y fortalecer el vínculo con audiencias globales”.

El texto añadió que esto busca consolidar “una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios, y alineada con el creciente interés global por el proceso de transformación que atraviesa la Argentina”.

Foto: Captura de Pantalla de X @jmilei_english
El lanzamiento de estas cuentas en inglés se da en un contexto de alineamiento absoluto del Gobierno de Milei con y de gran cercanía con Trump.

El mandatario estadounidense ofreció un importante respaldo político y financiero a su par argentino en la antesala de los comicios legislativos de octubre pasado, en los que finalmente obtuvo un triunfo aplastante con más del 40% de los votos.

Poco después, a mediados de noviembre, ambos países anunciaron un acuerdo marco en materia de comercio e inversiones.

