El Parlamento argentino aprobó este viernes el Presupuesto 2026, el primero desde la asunción del presidente en diciembre de 2023 y que prevé para el año próximo un crecimiento del PIB de 5% y una desaceleración de la inflación anual al 10.1%.

Tras una extensa sesión, el Senado aprobó el proyecto -que ya tenía el visto bueno de la Cámara de Diputados- con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, en lo que representa además el primer gran logro del oficialismo en el Congreso tras aumentar este mes significativamente su representación en ambas cámaras, luego de imponerse en los comicios legislativos de octubre pasado.

El Presupuesto aprobado prevé para 2026 una importante desaceleración de la inflación -muy lejos de 117.8% registrada en 2024 y por debajo de 27.9% acumulada hasta noviembre de 2025-, y un tipo de cambio a 1.423 dólares en diciembre, más bajo que el valor actual.

La iniciativa proyecta también para el próximo año un superávit fiscal primario del sector público nacional equivalente a 1.5% del PIB, con un aumento de 20.6% en el gasto público y un alza en los recursos de 20.8%.

Durante la sesión de este viernes, el partido de Milei, La Libertad Avanza, contó con el apoyo de formaciones de centroderecha y de diputados alineados con gobernadores de algunas de las provincias más importantes del país.

En la votación en particular, el peronismo solicitó tratar por separado el artículo 30 del capítulo 2, que reduce fondos destinados al financiamiento educativo, pero las autoridades de la Cámara Alta lo rechazaron y los legisladores opositores denunciaron una violación del reglamento.

El capítulo 2, al igual que los demás capítulos de la ley, fue aprobado por amplia mayoría.

La versión sancionada difiere de la inicialmente propuesta por el Ejecutivo, ya que la Cámara de Diputados dio el visto bueno al proyecto a nivel general el pasado 18 de diciembre pero rechazó la derogación de leyes aprobadas durante este año para aumentar los fondos para las universidades públicas y personas con discapacidad.

Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026 con un mensaje en su cuenta de X, donde compartió la imagen del tablero con el resultado de la votación general del proyecto y acompañó la publicación con su frase habitual: “Viva la libertad, carajo”.

El mandatario ultraderechista ha gobernado desde su asunción con el presupuesto aprobado para aquel año, que luego prorrogó en dos ocasiones.

El Presupuesto 2023 contiene partidas de gastos estipuladas en septiembre de 2022 que han quedado completamente diluidas por el efecto de la alta inflación acumulada, lo que ha dado al Gobierno mayor margen de maniobra para mantener su política de severo ajuste fiscal y reasignar partidas presupuestarias según su parecer.

