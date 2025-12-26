Más Información

El dirigente opositor venezolano Edmundo González consideró que los excarcelados esta semana en siguen privados de libertad "plena" y subrayó que hacer justicia equivale a un cierre de las causas y garantías "reales".

"Quienes hoy recuperan la calle siguen privados de libertad plena. Siguen con procesos abiertos, vigilancia, amenazas implícitas, miedo. La justicia sigue suspendida sobre ellos como una advertencia permanente", aseguró en un mensaje en X.

Para González, "¡son rehenes!": "Personas detenidas arbitrariamente, utilizadas para enviar mensajes, ejercer presión, disciplinar a la sociedad y luego liberadas de forma selectiva, sin verdad ni garantías, cuando conviene al poder".

El dirigente opositor recordó además que "siguen muchos retenidos injustamente" y destacó que "sus nombres no pueden desaparecer del debate público".

"Seguimos denunciando cada detención arbitraria, cada causa fabricada, cada vida suspendida", recalcó.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó el miércoles de la excarcelación de 99 personas, la mayoría detenidas durante el contexto de crisis política tras los comicios presidenciales de julio de 2024, en los que Nicolás Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato.

Sin embargo, las autoridades no han publicado una lista de las personas excarceladas.

Durante la mañana del viernes, las ONG Foro Penal y Justicia y Encuentro y Perdón indicaron que sólo habían confirmado cerca de la mitad de las 99 excarcelaciones anunciadas por el Ejecutivo y pidieron que se publique el listado oficial de los casos.

"No se trata de números ni de balances políticos. Se trata de personas que nunca debieron estar privadas de libertad, de familias marcadas por la arbitrariedad, de derechos fundamentales vulnerados", añadió González.

Su mensaje destacó que "habrá paz cuando haya justicia" y consideró que "justicia significa libertad plena, cierre de causas y garantías reales".

"En Venezuela, la libertad se administra. La dignidad humana se usa como moneda. Las personas se convierten en instrumentos", lamentó el líder opositor, quien se enfrentó a Maduro en los pasados comicios y se encuentra exiliado en España desde septiembre de 2024.

