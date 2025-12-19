Un hombre realizó un heroico rescate, cuando se lanzó al agua para salvar a un perrito que intentaba nadar contra la fuerte corriente del mar en una playa de Argentina.

A través de un video difundido en la red social X, se puede observar al canino, un Golden Retriever, siendo arrastrado dentro de la extensión marítima cuando un hombre salta para rescatarlo.

Después de nadar hasta donde se encontraba el lomito, el "héroe" lo cargó para llevarlo hasta la orilla, donde ambos se pusieron a salvo del movimiento de las olas.

Lee también "No vamos a firmar un acuerdo de paz con narcotraficantes", dice Rubio; crimen organizado y narco, la amenaza más importante

De acuerdo con algunos reportes, los hechos ocurrieron en Mar del Plata, Argentina, cuando una familia disfrutaba de la tranquilidad de la tarde.

En el video se observa cómo el can patalea para intentar volver a la orilla aunque por momentos va en sentido contrario, lo que generó momentos de angustia para sus dueños. El perro fue rescatado y se encuentra en buen estado de salud, según medios locales.

🐶🌊 | Heroico rescate en una playa de Argentina: Un hombre se lanzó al agua para salvar a un perrito que era arrastrado por la corriente mar adentro.



El animal había sido llevado por el oleaje, pero gracias a la valentía de un ciudadano, el rescate terminó con final feliz y se… pic.twitter.com/EZ5lfdeaG1 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 18, 2025

En el clip también se puede observar que antes de salir del oleaje del mar, otras personas corrieron a intentar ayudar al hombre y evitar un incidente mayor.

Hasta el momento no se tiene más información sobre la identidad del ciudadano, pero sin duda se ganó los aplausos de la mayoría de internautas gracias a su acto de valentía.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc