Marco Rubio destaca labor de seguridad de México; "están haciendo más que nunca en su historia", afirma

SAT solicitará pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas para enero de 2026; llama a cubrir deudas correspondientes

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

Julio Menchaca pide al Congreso de Hidalgo revisar Constitucionalidad de propuesta sobre candidaturas exclusivas de mujeres a la gubernatura

Mundial 2026 genera riesgo de fraudes y reventa, alerta Concanaco; sugiere desconfiar de enlaces y ofertas en redes sociales

Inegi oficializa creación de nueva instancia para medir la pobreza, tras desaparición del Coneval; crea una Dirección General

Juez frena revocación de testigo protegido a Raúl Rocha; da medida cautelar a dueño de Miss Universo

Suben acciones de Volaris tras anuncio de alianza con Viva Aerobús; "despegan" 17% en la BMV

Recapturan en Jalisco a "Delta 1", operador de alto rango del CJNG; llevaba su proceso penal en prisión domiciliaria

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

Activan doble alerta por bajas temperaturas en 6 alcaldías de la CDMX para el sábado 20 de diciembre

El Grinch, Labubus y Snoopy, las piñatas de novedad este año en el Mercado de Jamaica

Un hombre realizó un heroico rescate, cuando se lanzó al agua para salvar a un que intentaba nadar contra la fuerte corriente del mar en una .

A través de un video difundido en la , se puede observar al canino, un Golden Retriever, siendo arrastrado dentro de la extensión marítima cuando un hombre salta para rescatarlo.

Después de nadar hasta donde se encontraba el lomito, el "héroe" lo cargó para llevarlo hasta la orilla, donde ambos se pusieron a salvo del movimiento de las olas.

De acuerdo con algunos reportes, los hechos ocurrieron en Mar del Plata, Argentina, cuando una familia disfrutaba de la tranquilidad de la tarde.

En el video se observa cómo el can patalea para intentar volver a la orilla aunque por momentos va en sentido contrario, lo que generó momentos de angustia para sus dueños. El perro fue rescatado y se encuentra en buen estado de salud, según medios locales.

En el clip también se puede observar que antes de salir del oleaje del mar, otras personas corrieron a intentar ayudar al hombre y evitar un incidente mayor.

Hasta el momento no se tiene más información sobre la identidad del ciudadano, pero sin duda se ganó los aplausos de la mayoría de internautas gracias a su acto de valentía.

