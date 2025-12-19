Más Información
Un hombre realizó un heroico rescate, cuando se lanzó al agua para salvar a un perrito que intentaba nadar contra la fuerte corriente del mar en una playa de Argentina.
A través de un video difundido en la red social X, se puede observar al canino, un Golden Retriever, siendo arrastrado dentro de la extensión marítima cuando un hombre salta para rescatarlo.
Después de nadar hasta donde se encontraba el lomito, el "héroe" lo cargó para llevarlo hasta la orilla, donde ambos se pusieron a salvo del movimiento de las olas.
De acuerdo con algunos reportes, los hechos ocurrieron en Mar del Plata, Argentina, cuando una familia disfrutaba de la tranquilidad de la tarde.
En el video se observa cómo el can patalea para intentar volver a la orilla aunque por momentos va en sentido contrario, lo que generó momentos de angustia para sus dueños. El perro fue rescatado y se encuentra en buen estado de salud, según medios locales.
En el clip también se puede observar que antes de salir del oleaje del mar, otras personas corrieron a intentar ayudar al hombre y evitar un incidente mayor.
Hasta el momento no se tiene más información sobre la identidad del ciudadano, pero sin duda se ganó los aplausos de la mayoría de internautas gracias a su acto de valentía.
