Más Información

SAT solicitará pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas para enero de 2026; llama a cubrir deudas correspondientes

SAT solicitará pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas para enero de 2026; llama a cubrir deudas correspondientes

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

Seis veces engañó Rocha Cantú a Gertz; ahora está prófugo

Seis veces engañó Rocha Cantú a Gertz; ahora está prófugo

Recapturan en Jalisco a "Delta 1", operador de alto rango del CJNG; llevaba su proceso penal en prisión domiciliaria

Recapturan en Jalisco a "Delta 1", operador de alto rango del CJNG; llevaba su proceso penal en prisión domiciliaria

Fiscal general adjunto Todd Blanche prevé para hoy publicación de los archivos Epstein; serán "varios cientos de miles"

Fiscal general adjunto Todd Blanche prevé para hoy publicación de los archivos Epstein; serán "varios cientos de miles"

Suben acciones de Volaris tras anuncio de alianza con Viva Aerobús; "despegan" 17% en la BMV

Suben acciones de Volaris tras anuncio de alianza con Viva Aerobús; "despegan" 17% en la BMV

Banco del Bienestar busca ser el más grande; va por 41 millones de clientes

Banco del Bienestar busca ser el más grande; va por 41 millones de clientes

Rechazan designación directa de notarías; Zacatecas avala ley polémica

Rechazan designación directa de notarías; Zacatecas avala ley polémica

Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

Morena presume 10 millones de afiliados; INE les sanciona con 5 mdp por irregularidades

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

Capturan en la GAM a presuntos integrantes de banda dedicada al robo de casas; les decomisan 260 bolsas de marihuana y dos celulares

Capturan en la GAM a presuntos integrantes de banda dedicada al robo de casas; les decomisan 260 bolsas de marihuana y dos celulares

El Grinch, Labubus y Snoopy, las piñatas de novedad este año en el Mercado de Jamaica

El Grinch, Labubus y Snoopy, las piñatas de novedad este año en el Mercado de Jamaica

Estados Unidos no obligará a a aceptar un acuerdo de paz con Rusia, afirmó el viernes el secretario de Estado, , cuando Washington presiona para poner fin a la guerra de Moscú contra su vecino.

"Toda esta narrativa de que estamos tratando de imponerle algo a Ucrania es ridícula", dijo Rubio en rueda de prensa.

"No podemos obligar a Ucrania a llegar a un acuerdo. No podemos obligar a a llegar a un acuerdo. Tienen que querer llegar a un acuerdo", añadió.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Mexicanos necesitan visa? iStock / 8213erika

¿Puedes entrar a Estados Unidos sin visa? Conoce las excepciones para mexicanos

Beca Rita Cetina Primaria 2026 Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos. Foto: Especial / Beca Rita Cetina

Beca Rita Cetina Primaria 2026: Requisitos y fechas para solicitar los $1,900 pesos

Tutorial. Cómo registrar mi línea telefónica antes de que la suspendan: requisitos en línea y presencial. Foto: Especial

Tutorial. Cómo registrar mi línea telefónica antes de que la suspendan: requisitos en línea y presencial

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada

CBP/ iStock/ PeopleImages

Errores más comunes por los que pueden negarte la entrada a Estados Unidos