Estados Unidos no obligará a Ucrania a aceptar un acuerdo de paz con Rusia, afirmó el viernes el secretario de Estado, Marco Rubio, cuando Washington presiona para poner fin a la guerra de Moscú contra su vecino.

"Toda esta narrativa de que estamos tratando de imponerle algo a Ucrania es ridícula", dijo Rubio en rueda de prensa.

"No podemos obligar a Ucrania a llegar a un acuerdo. No podemos obligar a Rusia a llegar a un acuerdo. Tienen que querer llegar a un acuerdo", añadió.

sg/mcc