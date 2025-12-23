En la presente administración de Claudia Sheinbaum Pardo, el aseguramiento en kilos de fentanilo de enero a octubre de 2025 superó todo el año 2024 con 213 kilos más de este opioide sintético.

En tanto, el 16 de diciembre de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que clasifica al fentanilo como un arma de destrucción masiva.

Estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) proporcionadas a EL UNIVERSAL vía transparencia detallan que de enero a octubre de 2025 se incautaron 554 kilos de fentanilo, que comparado con todo el año 2024, en el que se documentaron 341, representa 62% más.

Lee también 2025, año de la nueva política antinarco de Trump

Fentanilo asegurado por el ejército y GN

Mientras que de 2018 a 2023 se incautaron 4 mil 572 kilos de este sicotrópico; en 2018 fueron 341 kilos; en 2019, 144; en 2020, 430; en 2021, 985; en 2022, mil 173, y en 2023 se aseguraron mil 499 kilos.

Juan Carlos Montero, doctor en política pública y profesor de la Universidad de Monterrey (UdeM), dice que el cambio de estrategia durante la administración de Sheinbaum Pardo es claro, porque Estados Unidos no ha tenido que construir un nuevo muro debido a que el gobierno federal, a través de la Guardia Nacional (GN) y del Operativo Frontera Norte, ha efectuado una contención tanto en la migración como en el tráfico de drogas.

“Las estadísticas del decomiso del fentanilo es una respuesta directa al enfoque que ya había hecho el vecino país del norte, en particular hacia el cártel de Los Chapitos. El gobierno mexicano no es omiso a ese tema.

Lee también Trump anuncia nueva ofensiva contra el narcotráfico; estrategia antidrogas incluye operaciones terrestres

“Y desde el fracaso en el primer esfuerzo de detener a Ovidio Guzmán López, en 2019, conocido como El Culiacanazo, durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador y hasta su captura en 2023, se podía observar cómo Estados Unidos, incluso antes de Trump, ya había puesto a Los Chapitos como un objetivo principal y presionaron a México”, refiere el académico.

El también especialista en seguridad pública, nacional e inteligencia estratégica, indica que el secuestro de Ismael El Mayo Zambada por parte de Joaquín Guzmán López es una evidencia de cómo EU estaba dispuesto a hacer las cosas.

“El gobierno de Sheinbaum decidió tomar cartas en el asunto y agradar a Estados Unidos, que, tras amenaza, por ejemplo, con el tema del agua, aranceles, acero, aluminio, autopartes… En ese sentido, Sheinbaum busca dar estos resultados para alejarse de los señalamientos a una posible intervención terrestre, entonces los decomisos son evidencia de cómo el gobierno federal se alinea a las demandas estadounidenses”, asevera Montero.

Lee también Marina detiene a cuatro presuntos delincuentes en Cajeme, Sonora; asegura armas, equipo táctico, motos y drogas

René Cáceres, especialista en temas de seguridad nacional y adscrito a la Universidad Rosario Castellanos, externa que el aseguramiento de kilos de fentanilo es importante en términos de la nueva estrategia nacional de seguridad.

También en el rubro de inteligencia y cooperación interagencial, que no sólo se limita a los tres niveles de gobierno, es parte de una cooperación en términos de la relación bilateral.

“Se aseguraron, de enero a octubre de este año, 554 kilos de fentanilo, que es 213 kilos superior a 2024, es una cifra bastante alta en términos que de 2018 a 2023 se incautaron más de 4 mil kilos de fentanilo, entonces, quiere decir que para cuando termine el sexenio vamos a tener un aseguramiento bastante amplio de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lee también Recapturan en Jalisco a "Delta 1", operador de alto rango del CJNG; llevaba su proceso penal en prisión domiciliaria

“Ahora… el presidente Trump nombró al fentanilo como un arma de destrucción masiva, en términos concretos es grave, porque lo está comparando con un arma biológica, por ejemplo ántrax, lo que no es así”, asegura el académico.

Cáceres sostiene que el hecho de que el fentanilo sea nombrado arma biológica es para tener mucho cuidado, “porque se van a generar más aseguramientos de fentanilo durante el siguiente año y el resto del sexenio… Estados Unidos tendrá manga ancha en términos de cuestiones operativas para detener no sólo el tráfico, sino la producción del mismo”.

Eduardo Rosales, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y analista de temas internacionales, señala que el decreto que firmó Trump representa que pueden realizar operaciones militares.

Lee también Detienen a “El Dóber”, objetivo prioritario, y una mujer en Quintana Roo; aseguran más de 213 mil pesos y 5 mil dólares

En el caso de México, actuar contra cárteles de las drogas, como el De Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, es una medida más que se une a la declaratoria de Trump.

Denominar a los cárteles como organizaciones terroristas se enmarca en la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos que, entre otras cosas, prioriza este combate.

Además, que los departamentos de Estado y del Tesoro pueden congelar activos y quitar permisos de operación a instituciones financieras, la fiscalía de EU tiene la capacidad de judicializar casos en contra de personas y organizaciones de narcotraficantes, el Departamento de Seguridad Interior está en la posibilidad de asignar más recursos a la detección y eliminación de este sicotrópico.

Lee también Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Daniel C. Santander, maestro en seguridad y estrategia aplicada, califica la declaración de Trump como un punto de inflexión, así como lo fue la guerra contra el terror del 9-11, la declaración de una ofensiva contra el terror global.

“Con esta declarativa refuerza la narrativa que ha intentado Donald Trump de justificar una relación entre el crimen organizado y el terrorismo. ¿Qué significa?, al hablar del narcoterrorismo, lo que estamos diciendo ya no es un asunto de criminales, tiene que ver con financiamiento de grupos subversivos con otro tipo de armamento y, por lo tanto, deben ser tratados con otras capacidades”, puntualiza.