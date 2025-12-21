Más Información

Sheinbaum realiza primer recorrido prueba del Tren Suburbano al AIFA; prevén que opere en Semana Santa

Sheinbaum realiza primer recorrido prueba del Tren Suburbano al AIFA; prevén que opere en Semana Santa

Club del agua: 31 políticos acaparan concesiones

Club del agua: 31 políticos acaparan concesiones

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

Acuerdos reparatorios por explosión de pipa en Iztapalapa ascienden a 480 mdp; se confirma responsabilidad del conductor

Acuerdos reparatorios por explosión de pipa en Iztapalapa ascienden a 480 mdp; se confirma responsabilidad del conductor

Paisanos regresan a México entre extorsiones

Paisanos regresan a México entre extorsiones

Pierden 81 mil usuarios rutas aéreas México-EU

Pierden 81 mil usuarios rutas aéreas México-EU

Elementos de la Secretaría de Marina () detuvieron a cuatro presuntos infractores de la ley y aseguramiento diverso material ilícito en el municipio de Cajeme, Sonora.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de disuasión y vigilancia.

Los efectivos incautaron un arma larga, tres armas cortas, 147 cartuchos y cinco cargadores de diferentes calibres, dos bolsas de aproximadamente 48 gramos cada una, 31 envoltorios ambas de metanfetamina.

Lee también

También, 20 envoltorios de marihuana, dos motocicletas, equipo táctico y de comunicación.

Secretaría de Marina detiene a cuatro presuntos delincuentes en el municipio de Cajeme, en Sonora. Elementos de Semar aseguraron armas, equipo táctico, motos y drogas. Foto: Especial
Secretaría de Marina detiene a cuatro presuntos delincuentes en el municipio de Cajeme, en Sonora. Elementos de Semar aseguraron armas, equipo táctico, motos y drogas. Foto: Especial

Los detenidos, así como los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la correspondiente.

En esta acción participaron personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Lee también

La Semar reiteró su compromiso en la lucha contra las actividades ilícitas de la delincuencia organizada y su determinación para continuar trabajando con las Fuerzas Federales, estatales y municipales encargadas de velar por la seguridad y la justicia en el país.

Secretaría de Marina detiene a cuatro presuntos delincuentes en el municipio de Cajeme, en Sonora. Elementos de Semar aseguraron armas, equipo táctico, motos y drogas. Foto: Especial
Secretaría de Marina detiene a cuatro presuntos delincuentes en el municipio de Cajeme, en Sonora. Elementos de Semar aseguraron armas, equipo táctico, motos y drogas. Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]