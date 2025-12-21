Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a cuatro presuntos infractores de la ley y aseguramiento diverso material ilícito en el municipio de Cajeme, Sonora.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de disuasión y vigilancia.

Los efectivos incautaron un arma larga, tres armas cortas, 147 cartuchos y cinco cargadores de diferentes calibres, dos bolsas de aproximadamente 48 gramos cada una, 31 envoltorios ambas de metanfetamina.

Lee también Dashia, joven acusada de extorsión, enfrentará proceso en libertad; Citlalli Hernández anuncia cambio de medida cautelar

También, 20 envoltorios de marihuana, dos motocicletas, equipo táctico y de comunicación.

Secretaría de Marina detiene a cuatro presuntos delincuentes en el municipio de Cajeme, en Sonora. Elementos de Semar aseguraron armas, equipo táctico, motos y drogas. Foto: Especial

Los detenidos, así como los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

En esta acción participaron personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Lee también PAN comparte mensaje navideño; llama a poner la libertad y la familia en el centro de las políticas públicas

La Semar reiteró su compromiso en la lucha contra las actividades ilícitas de la delincuencia organizada y su determinación para continuar trabajando con las Fuerzas Federales, estatales y municipales encargadas de velar por la seguridad y la justicia en el país.

Secretaría de Marina detiene a cuatro presuntos delincuentes en el municipio de Cajeme, en Sonora. Elementos de Semar aseguraron armas, equipo táctico, motos y drogas. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em