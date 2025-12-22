La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que, como resultado de un operativo realizado en coordinación con integrantes del Grupo Interinstitucional, fueron detenidas dos personas y asegurados diversos indicios presuntamente relacionados con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

El operativo se llevó a cabo durante recorridos de prevención y vigilancia sobre el bulevar Kukulcán, a la altura del kilómetro 4.5, en este municipio, donde los elementos interceptaron un vehículo en el que viajaban los ahora detenidos, identificados como José Rafael “N”, alias “El Dóber”, y Valeria Teresita “N” y/o Arelia “N”.

Durante la intervención, los agentes aseguraron vegetal verde y seco con características similares a la marihuana, así como polvo blanco con características propias de la cocaína. Además, fue decomisada un arma de fuego tipo escuadra, con cargadores abastecidos con cartuchos útiles.

Lee también Estudiantes se suman al rechazo del "tarifazo" del transporte público en Morelos; no descartan realizar movilizaciones

Detienen a “El Dóber”, objetivo prioritario, y una mujer en Quintana Roo (22/12/2025). Foto: Especial

Asimismo, se les aseguró dinero en efectivo por un monto de 213 mil 370 pesos mexicanos y 5 mil 300 dólares estadounidenses, así como un vehículo marca RAM 2500, modelo 2017.

La Fiscalía destacó que José Rafael “N”, alias “El Dóber”, es considerado un objetivo prioritario dentro del Atlas Delictivo del Estado, al presuntamente pertenecer a un grupo criminal generador de violencia en este municipio.

Las personas detenidas, junto con los indicios asegurados y el vehículo, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quien en el término constitucional correspondiente determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de mantener el trabajo coordinado con autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones de seguridad y combatir los delitos que afectan la tranquilidad de la ciudadanía, con estricto apego a la legalidad y al debido proceso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov