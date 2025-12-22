Cuernavaca, Mor.- Estudiantes y sectores sociales elevaron sus protestas por la demanda de concesionarios de elevar la tarifa mínima del transporte público de 10 a 15 pesos. La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), argumentó que el alza afecta la educación de cuando menos 30 mil estudiantes que utilizan este medio de transporte, diariamente.

La presidenta de la FEUM, Adriana Guadarrama, advirtió que los Comités de las Unidades Académicas universitarias no descartan movilizarse para combatir el tarifazo y exigir a los transportistas la modernización de las unidades, ya que la mayoría están en pésimas condiciones.

Dijo que estarían de acuerdo en iniciar las mesas de trabajo para analizar el ajuste, siempre y cuando se vea el cambio de unidades y se aplique el descuento del 50 por ciento a los estudiantes, como ocurre en otros estados del país.

“Un aumento sin modernización real y sin consensos es inaceptable”, dijo en conferencia de prensa y celebró el respaldo de la gobernadora con los ciudadanos al señalar que no hay condiciones para un incremento a la tarifa mínima.

Por la mañana, integrantes del “Frente contra el alza del transporte colectivo”, rechazaron un posible aumento y pidieron al gobierno retirar las concesiones de los transportistas que participen en la movilización del próximo 26 de diciembre, porque dejarían sin servicio a los ciudadanos.

Alberto Castañeda, vocero del Frente civil acusó que los choferes de rutas y camiones en la entidad son obligados por Aurelio Carmona y Dagoberto Rivera, dos de los principales líderes del transporte estatal, a participar en un paro de actividades este próximo viernes 26 de diciembre.

Por su parte, el coordinador general de Movilidad y Transporte, Jorge Toledo habló de consecuencias legales para aquellos transportistas que generen bloqueos viales este viernes 26 de diciembre, por presionar a las autoridades.

Toledo reiteró que han sostenido diálogo con todos los concesionarios del transporte, pero advirtió que no se dejarán chantajear por movilizaciones o manifestaciones que buscan únicamente presionar un posible aumento sin los estudios o procesos correspondientes.

