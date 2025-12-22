Más Información

Chilpancingo.- El coordinador regional del IMSS-Bienestar, Raymundo Cabrera Díaz, fue la mañana de este lunes en una colonia céntrica de Chilpancingo, en Guerrero.

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 8 de la mañana, en la colonia Rufo Figueroa, hombres abordo de una motocicleta contra Cabrera Díaz.

Según el reporte, Cabrera Díaz corrió hacia un restaurante para refugiarse pero los armados lo siguieron y le volvieron a disparar.

El reporte indica que Cabrera Díaz recibió por lo menos seis disparos de un arma calibre 45. Sin embargo en el lugar fueron recogidos once casquillos percutidos.

Este asesinato ocurrió un día después de que se llevó acabo el Paseo del Pendón, que estuvo resguardado por cientos de policías y militares e, incluso, por un helicóptero de la Policía Estatal.

En estos momentos hay un despliegue de policías y militares por toda la ciudad como parte de la operación para resguardar la edición 200 de la Feria de San Mateo, Navidad y Año Nuevo, que su realización estuvo en duda por presuntas amenazas de .

Asesinan en Chilpancingo a Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional del IMSS-Bienestar. Foto: Especial
