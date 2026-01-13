Luego de la llamada telefónica que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y descartar cualquier posibilidad de intervención extranjera en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que quienes promueven la intervención carecen de fuerza interna, particularmente integrantes del PRIAN.

Durante su conferencia, la Mandataria subrayó que la defensa de la independencia y la soberanía nacional es un principio irrenunciable de su gobierno, por lo que llamó a las y los mexicanos a recordar la historia del país y el significado de actuar como una nación libre y autónoma en el contexto internacional.

“¿Quiénes buscan la intervención? Pues quienes no tienen fuerza interna, quienes se sustentan en otros para poder garantizar su influencia en nuestro país. ¿Quiénes hablan de la necesidad de intervención? Pues, en general, la mayoría de los que no están con nosotros, es el PRIAN, particularmente”, afirmó.

Lee también Sheinbaum reitera llamado a EU de atender consumo de fentanilo

Sheinbaum sostuvo que estos sectores esperaban un resultado negativo tras la llamada con el mandatario estadounidense para responsabilizar a su gobierno y a la Cuarta Transformación de cualquier desacuerdo en temas como seguridad o relación bilateral.

“Ellos esperaban que hubiera una mala salida para estar culpando a la presidenta de México y a la Cuarta Transformación”, señaló.

La Presidenta enfatizó que la relación con Estados Unidos se mantiene bajo los principios de coordinación y colaboración, pero sin subordinación, al reiterar que México se conduce como un país soberano y en condiciones de igualdad frente a cualquier nación del mundo.

“Coordinamos, colaboramos, pero nunca debe haber subordinación. México es un país que se comporta como igual con cualquier país del mundo, y también con Estados Unidos”, puntualizó.

Lee también Sheinbaum: Embajador Ronald Johnson, facilitador para llamada con Trump

Sheinbaum indicó que la política exterior de su gobierno seguirá basada en la defensa de la soberanía nacional, al tiempo que se avanza en temas como el tratado comercial y la relación económica bilateral, con la convicción de que el futuro será favorable para el país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr